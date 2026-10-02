Bless, filho de Ewbank e Gagliasso, estreia em 'A Nobreza do Amor'

Em entrevista ao jornal O Globo, Giovanna Ewbank revelou que a decisão de seguir a carreira artística partiu do filho. "Ver o Bless ali por uma escolha dele, fazendo uma coisa que ele ama e que faz os olhos dele brilharem foi lindo. Agora é a vez dele de viver essa história. A nossa é estar por perto, apoiando e torcendo muito", disse.