O que os famosos da Globo fizeram em Vitória nos 50 anos da TV Gazeta

Setembro começou especial para a gente. A TV Gazeta completou 50 anos na última sexta-feira (11), e a festa reuniu autoridades (como o diretor-presidente da TV Globo Paulo Marinho), jornalistas e nomes conhecidos da TV Globo. Mas, além da festa, alguns dos convidados da TV Globo aproveitaram a passagem pela capital para conhecer um pouco mais das belezas de Vitória.
Cauã Reymond, Sophie Charlotte, Ary Fontoura, Renata Ceribelli e outras personalidades marcaram presença na festa da afiliada da TV Globo, e além de comemorar junto com os “gazeters”, também aproveitaram para curtir Vitória.
O ator Cauã Reymond aproveitou sua estadia em Vitória para curtir a natureza. Hospedado no Hotel Senac Ilha do Boi, ele aproveitou para dar um mergulho no mar antes de voltar para o Rio de Janeiro. E falando das águas capixabas, Cauã ainda brincou que tinha que conferir o nosso litoral para ver “se a água tá fria em Vitória”.
Outras globais que aproveitaram mais da Capital além da festa foram as atrizes Alana Cabral e Sophie Charlotte. As intérpretes de Joelly e Gerluce em Três Graças participaram da celebração dos 50 anos no dia 10, e assim como Cauã, curtiram as belezas naturais de Vitória após a comemoração.
As atrizes tiraram um tempo para percorrer uma trilha que existe dentro do estabelecimento, até a praia. Elas aproveitaram o caminho para admirar a paisagem de Vitória, e sobre a vista, Alana não poupou elogios ao estado, afirmando que o “Espírito Santo realmente surpreende”.
O evento na sexta contou com a presença de Ary Fontoura, que fez um breve passeio na Ilha do Boi. Além desses, os jornalistas Renata Ceribelli e Thiago Oliveira, e outros globais, como Jennifer Nascimento, Juan Paiva e Delis Ortiz participaram da festa de 50 anos da TV Gazeta.