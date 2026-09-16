O que os famosos da Globo fizeram em Vitória nos 50 anos da TV Gazeta

Setembro começou especial para a gente. A TV Gazeta completou 50 anos na última sexta-feira (11), e a festa reuniu autoridades (como o diretor-presidente da TV Globo Paulo Marinho), jornalistas e nomes conhecidos da TV Globo. Mas, além da festa, alguns dos convidados da TV Globo aproveitaram a passagem pela capital para conhecer um pouco mais das belezas de Vitória.





Cauã Reymond, Sophie Charlotte, Ary Fontoura, Renata Ceribelli e outras personalidades marcaram presença na festa da afiliada da TV Globo, e além de comemorar junto com os “gazeters”, também aproveitaram para curtir Vitória.





O ator Cauã Reymond aproveitou sua estadia em Vitória para curtir a natureza. Hospedado no Hotel Senac Ilha do Boi, ele aproveitou para dar um mergulho no mar antes de voltar para o Rio de Janeiro. E falando das águas capixabas, Cauã ainda brincou que tinha que conferir o nosso litoral para ver “se a água tá fria em Vitória”.