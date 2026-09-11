TV Gazeta: há 50 anos, uma história que acompanha as transformações do Espírito Santo

Antes mesmo de entrar no ar, a TV Gazeta já começava a ser construída. Muito antes da concessão pública que autorizou o funcionamento da emissora, Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, acreditava que a parceria com a Globo representava o futuro da televisão brasileira. Convencido de que ali estava o padrão de qualidade que desejava levar aos capixabas, iniciou as articulações para trazer a afiliada ao Espírito Santo. A decisão daria origem a uma das principais histórias da comunicação capixaba.
No dia 11 de setembro de 1976, às 11h30, a TV Gazeta realizou sua primeira transmissão. Entre monitores, fitas cassete e câmeras de revelação instalados no 13º andar do Edifício A Gazeta, no Centro de Vitória, nascia a 17ª emissora a integrar o sistema de afiliadas da Globo no país. Do alto do Parque da Fonte Grande, uma antena de mais de uma tonelada, fabricada nos Estados Unidos, permitia que o sinal chegasse, ainda naquele ano, a cerca de 120 mil lares capixabas que possuíam aparelhos de televisão à época.
Desde o primeiro dia, a emissora assumiu um compromisso que permanece como um de seus principais pilares: produzir conteúdo sobre o Espírito Santo e para os capixabas. Mais do que retransmitir a programação nacional, a TV Gazeta nasceu para mostrar as histórias do Estado, acompanhando de perto tudo aquilo que impacta a vida da população.
O olhar para os 78 municípios capixabas tornou-se uma das principais marcas da TV Gazeta. Informação, prestação de serviço, cultura, turismo, esporte e entretenimento passaram a fazer parte do DNA da emissora, que consolidou ao longo dos anos uma cobertura voltada para os diferentes ângulos dos municípios capixabas.
O crescimento da produção local rapidamente exigiu uma estrutura compatível com os novos desafios. Em 1983, sete anos após sua inauguração, a TV Gazeta deixou o Edifício A Gazeta e passou a operar em uma sede planejada para acompanhar a evolução da televisão. Localizada na então Rua Chafic Murad, rebatizada em 2022 como Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, em homenagem ao fundador da Rede Gazeta, Cariê Lindenberg, a nova estrutura passou a reunir estúdios, redações e áreas técnicas mais modernas para a época.
Foi desse endereço que a emissora acompanhou importantes transformações do Espírito Santo ao longo das décadas seguintes. A sede tornou-se palco da produção diária de telejornais, programas e coberturas que registraram acontecimentos marcantes da história capixaba, consolidando-se como um dos principais centros de produção audiovisual do Estado.
Quando completou 20 anos, em 1996, a TV Gazeta já colhia os frutos dessa evolução. Além de celebrar duas décadas de história, a emissora reforçava outra característica que sempre esteve presente em sua trajetória: o incentivo à cultura capixaba. Pioneira entre as afiliadas da Globo, passou a dedicar espaços em sua programação a projetos de cunho social e cultural, abrindo espaço para manifestações como teatro, música erudita, artes plásticas, dança e música popular.
Naquele mesmo período, a emissora também iniciava uma nova transformação. A chegada das primeiras ilhas de edição, áreas de produção de vídeo e equipamentos de exibição marcou o início da transição do sistema analógico para a produção digital. Os 20 anos da TV Gazeta também ficaram marcados pela renovação de sua identidade visual.
O compromisso de retratar o Espírito Santo também impulsionou a expansão física da afiliada para além da Grande Vitória. Em 1º de janeiro de 1988 foi inaugurada a TV Gazeta Sul, instalada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Embora o sinal gerado em Vitória já alcançasse o interior, a criação da regional representou um avanço importante na forma de atuar da empresa. Com equipes de Jornalismo instaladas nessas regiões, a TV Gazeta ampliou sua capacidade de produzir conteúdo hiperlocal e acompanhar de perto os acontecimentos de cada comunidade. Ao mesmo tempo, a presença de estruturas comerciais no interior fortaleceu o relacionamento com anunciantes, parceiros e o poder público regional.
Esse processo de regionalização teve continuidade com a inauguração da TV Gazeta Norte, em Linhares, em agosto de 1997, e da TV Gazeta Noroeste, em Colatina, em abril de 2006. Com isso, a emissora consolidou uma rede de atuação presente em todas as regiões do Espírito Santo, reforçando sua proximidade com os capixabas.
Essa capilaridade tornou-se uma das principais características da TV Gazeta. Ao longo de sua trajetória, a emissora construiu uma cobertura comprometida em representar as diferentes realidades do Estado, levando aos capixabas histórias que muitas vezes nasciam longe da capital, mas encontravam espaço na tela da televisão.
Mais de três décadas depois da primeira transmissão, a TV Gazeta liderou uma das maiores transformações da televisão capixaba. Em 9 de fevereiro de 2009, a emissora inaugurou oficialmente o sinal digital no Espírito Santo, tornando Vitória a décima capital brasileira a receber a nova tecnologia.
Com a mudança, moradores de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e parte de Guarapari passaram a acompanhar a programação em alta definição, deixando para trás interferências, sombras e ruídos característicos da transmissão analógica. Mais do que um avanço tecnológico, o novo sistema inaugurou uma nova experiência de consumo de televisão para os capixabas.
A modernização também chegou às emissoras regionais. Em 27 de junho de 2012, a TV Gazeta Sul iniciou suas transmissões em sinal digital. Dois anos depois, em 25 de fevereiro de 2014, foi a vez da TV Gazeta Norte levar a tecnologia para Linhares, ampliando o acesso da população do interior à programação em alta definição. O processo de modernização foi consolidado em 2018, com o desligamento definitivo do sinal analógico, marcando a conclusão da transição para a televisão digital.
Em 2011, ao completar 35 anos, a trajetória da emissora também recebeu reconhecimento público. Profissionais da TV Gazeta foram homenageados na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em reconhecimento à contribuição da empresa para a comunicação capixaba.
Cinquenta anos depois da primeira transmissão, muita coisa mudou. Os equipamentos evoluíram, a tecnologia transformou a maneira de fazer e consumir televisão e a comunicação passou por diferentes revoluções. O que permanece é o compromisso firmado ainda em 1976: estar ao lado dos capixabas, acompanhar as transformações do Espírito Santo e contar as histórias de quem constrói, todos os dias, a identidade do Estado.
É justamente essa relação construída ao longo de cinco décadas que inspira a campanha comemorativa dos 50 anos da TV Gazeta. Com o conceito "A gente se vê em você", a emissora celebra a conexão histórica com os capixabas e reforça um vínculo construído por meio de histórias, acontecimentos e personagens que marcaram diferentes gerações. Ao colocar o público no centro da comemoração, a campanha reconhece que celebrar os 50 anos da TV Gazeta é, acima de tudo, celebrar as pessoas que ajudaram a construir essa trajetória e que continuam se reconhecendo na emissora como um reflexo do Espírito Santo.