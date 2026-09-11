TV Gazeta: há 50 anos, uma história que acompanha as transformações do Espírito Santo

Mais de três décadas depois da primeira transmissão, a TV Gazeta liderou uma das maiores transformações da televisão capixaba. Em 9 de fevereiro de 2009, a emissora inaugurou oficialmente o sinal digital no Espírito Santo, tornando Vitória a décima capital brasileira a receber a nova tecnologia.



Com a mudança, moradores de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e parte de Guarapari passaram a acompanhar a programação em alta definição, deixando para trás interferências, sombras e ruídos característicos da transmissão analógica. Mais do que um avanço tecnológico, o novo sistema inaugurou uma nova experiência de consumo de televisão para os capixabas.



A modernização também chegou às emissoras regionais. Em 27 de junho de 2012, a TV Gazeta Sul iniciou suas transmissões em sinal digital. Dois anos depois, em 25 de fevereiro de 2014, foi a vez da TV Gazeta Norte levar a tecnologia para Linhares, ampliando o acesso da população do interior à programação em alta definição. O processo de modernização foi consolidado em 2018, com o desligamento definitivo do sinal analógico, marcando a conclusão da transição para a televisão digital.



Em 2011, ao completar 35 anos, a trajetória da emissora também recebeu reconhecimento público. Profissionais da TV Gazeta foram homenageados na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em reconhecimento à contribuição da empresa para a comunicação capixaba.



Cinquenta anos depois da primeira transmissão, muita coisa mudou. Os equipamentos evoluíram, a tecnologia transformou a maneira de fazer e consumir televisão e a comunicação passou por diferentes revoluções. O que permanece é o compromisso firmado ainda em 1976: estar ao lado dos capixabas, acompanhar as transformações do Espírito Santo e contar as histórias de quem constrói, todos os dias, a identidade do Estado.



É justamente essa relação construída ao longo de cinco décadas que inspira a campanha comemorativa dos 50 anos da TV Gazeta. Com o conceito "A gente se vê em você", a emissora celebra a conexão histórica com os capixabas e reforça um vínculo construído por meio de histórias, acontecimentos e personagens que marcaram diferentes gerações. Ao colocar o público no centro da comemoração, a campanha reconhece que celebrar os 50 anos da TV Gazeta é, acima de tudo, celebrar as pessoas que ajudaram a construir essa trajetória e que continuam se reconhecendo na emissora como um reflexo do Espírito Santo.

