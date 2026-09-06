"A participação da TV Gazeta foi decisiva para o ES que vivemos hoje", diz Café Lindenberg

1976 - Nasce a TV Gazeta

Em 11 de setembro, a emissora entra no ar em Vitória, no canal 4, como afiliada da Globo. O fundador foi Cariê Lindenberg e o primeiro programa foi apresentado por Enock Borges, marcando o início de uma nova fase da televisão capixaba.





1976 a 1980 - Formação do jornalismo local

A emissora começa a construir uma programação voltada ao cotidiano do Espírito Santo. Entre os programas que se consolidariam está o Bom Dia Espírito Santo, além das edições do ESTV, hoje Gazeta Meio Dia e Boa Noite ES, formando a espinha dorsal do jornalismo local.





1988 - Nasce a TV Gazeta Sul

Em 8 de janeiro, foi inaugurada a TV Gazeta Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. Foi o primeiro grande passo de interiorização da emissora, ampliando a cobertura jornalística para o Sul capixaba.





Décadas de 1980 e 1990 - Grandes coberturas que entram para a memória capixaba

Entre os acontecimentos estão o incêndio da Vila Rubim, a tragédia do Morro do Macaco, a visita do Papa João Paulo II ao Espírito Santo.





1997 - TV Gazeta Norte

Em 30 de julho, entra em operação a TV Gazeta Norte, em Linhares, levando a produção local para a região Norte e ampliando a presença da Rede Gazeta no interior.





2006 - TV Gazeta Noroeste

Foi inaugurada a TV Gazeta Noroeste, em Colatina. Com ela, a estrutura regional da TV Gazeta passou a contar com emissoras em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina.





2009 - A revolução digital começa

O programa Em Movimento, exibido em fevereiro, tornou-se o primeiro programa local da TV Gazeta produzido e transmitido integralmente em HDTV. A implantação da programação local em alta definição avançaria gradualmente a partir de 2010.





2012 - TV Gazeta Sul em HD

A regional Sul passou a transmitir em sinal digital e se torna, segundo o histórico da emissora, a primeira emissora do interior do Espírito Santo a implantar o sinal HD.





2014 - Todo o Estado em alta definição

O sinal digital chegou simultaneamente às regiões Norte e Noroeste, em Linhares e Colatina. Com isso, todas as afiliadas da TV Gazeta passam a oferecer imagem em HD.





2015 - Expansão para novas plataformas

A TV digital deixou de ser apenas uma melhoria de imagem: a emissora passa a destacar também a possibilidade de acompanhar a programação em celulares e TVs portáteis, refletindo a transformação do consumo de televisão.





2016 - 40 anos

A TV Gazeta comemorou quatro décadas. O aniversário ganhou uma grande celebração e um Globo Repórter Especial, que revisitou a trajetória da emissora e suas principais coberturas. Entre os acontecimentos lembrados estão Vila Rubim, Morro do Macaco, as chuvas de 2013, a visita do Papa João Paulo II e Lugar de Toda Pobreza.





2017 - Fim do sinal analógico na Grande Vitória

Em 25 de outubro, o sinal analógico foi desligado na Grande Vitória.





2020–2025 - Jornalismo multiplataforma

A trajetória passa a ser marcada pela integração entre televisão, internet e redes sociais, com a produção de conteúdo para diferentes plataformas. O acervo do Cedoc, por sua vez, preserva material produzido desde 1976 - uma memória audiovisual de cinco décadas do Espírito Santo.





2026 - 50 anos