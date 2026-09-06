"A participação da TV Gazeta foi decisiva para o ES que vivemos hoje", diz Café Lindenberg

Quando a TV Gazeta, a afiliada da Rede Globo no ES e uma das mais respeitadas do país, entrou no ar no dia 11 de setembro de 1976, o presidente da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café, tinha apenas 10 anos. Meio século depois, Café coleciona grandes momentos da história da TV, que celebra seus 50 anos no próximo dia 11. Filho do fundador da TV Gazeta, Cariê Lindenberg, Café é o convidado especial do RR Entrevista deste domingo (06).
Nesta entrevista, o presidente da Gazeta e presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Jornais (ANJ) relembra grandes momentos de sua carreira na Rede Gazeta, onde foi de assessor da presidência na gestão de Cariê até o cargo de diretor-geral, sucedendo o seu pai, em 2001, e onde permaneceu até 2021. Destacou ainda o legado de sua mãe, Dona Maria Alice Lindenberg, que atuou na comunicação empresarial da empresa por 30 anos. "Minha mãe foi a grande responsável pela imagem que a Rede Gazeta conquistou no Estado."
À frente do grupo, Café também falou da importância da Gazeta para a construção do ES. Ao longo dos 50 anos, a TV registrou todas as transformações sociais, políticas e econômicas do Estado, sempre inovando para entregar o melhor jornalismo e entretenimento para os 78 municípios do ES. "A participação da TV Gazeta foi decisiva para o ES que vivemos hoje. Claro que não foi sozinha, mas tivemos uma grande contribuição", disse. "Não só a TV, mas também o jornal, que vai completar 100 anos em 2028".
Confira a entrevista completa, com imagens de Carlos Alberto Silva e edição de Farley Sil, no vídeo abaixo.
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