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Renata Rasseli

"A participação da TV Gazeta foi decisiva para o ES que vivemos hoje", diz Café Lindenberg

O presidente da Rede Gazeta é o convidado especial do quadro RR Entrevista deste domingo (06), que celebra os 50 anos da TV Gazeta

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 05:00

Publicado em 

06 set 2026 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
A jornalista Renata Rasseli e o presidente da Rede Gazeta, Carlos Fernando Monteiro LIndenberg Neto, o Café.
O presidente da Rede Gazeta, Carlos Fernando Monteiro LIndenberg Neto, o Café, é o convidado especial do quadro RR Entrevista deste domingo (06), que destaca o aniversário de 50 anos da TV Gazeta.  Carlos Alberto Silva

Quando a TV Gazeta, a afiliada da Rede Globo no ES e uma das mais respeitadas do país, entrou no ar no dia 11 de setembro de 1976, o presidente da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café, tinha apenas 10 anos. Meio século depois, Café coleciona grandes momentos da história da TV, que celebra seus 50 anos no próximo dia 11. Filho do fundador da TV Gazeta, Cariê Lindenberg, Café é o convidado especial do RR Entrevista deste domingo (06). 


Nesta entrevista, o presidente da Gazeta e presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Jornais (ANJ) relembra grandes momentos de sua carreira na Rede Gazeta, onde foi de assessor da presidência na gestão de Cariê até o cargo de diretor-geral, sucedendo o seu pai, em 2001, e onde permaneceu até 2021. Destacou ainda o legado de sua mãe, Dona Maria Alice Lindenberg, que atuou na comunicação empresarial da empresa por 30 anos.  "Minha mãe foi a grande responsável pela imagem que a Rede Gazeta conquistou no Estado."

À frente do grupo, Café também falou da  importância da Gazeta para a construção do ES.  Ao longo dos 50 anos, a TV registrou todas as  transformações sociais, políticas e econômicas do Estado, sempre inovando para entregar o melhor jornalismo e entretenimento para os 78 municípios do ES.  "A participação da TV Gazeta foi decisiva para o ES que vivemos hoje. Claro que não foi sozinha, mas tivemos uma grande contribuição", disse. "Não só a TV, mas também o jornal, que vai completar 100 anos em 2028". 


Café é casado com Giovanna Destri e é pai de Antônio, que trabalha na  Rede Gazeta, e de Carol e Carlos Fernando.  

O presidente da Gazeta é otimista em relação ao futuro.  "Tenho certeza que vamos continuar dando boas notícias do Estado nos próximos 50 anos da TV Gazeta e eu gostaria de estar aqui para assistir".

Confira a entrevista completa, com imagens de Carlos Alberto Silva e edição de Farley Sil, no vídeo abaixo. 
TV Gazeta - Linha do tempo
1976 -  Nasce a TV Gazeta
Em 11 de setembro, a emissora entra no ar em Vitória, no canal 4, como afiliada da Globo. O fundador foi Cariê Lindenberg e o primeiro programa foi apresentado por Enock Borges, marcando o início de uma nova fase da televisão capixaba. 

1976 a 1980 - Formação do jornalismo local
A emissora começa a construir uma programação voltada ao cotidiano do Espírito Santo. Entre os programas que se consolidariam está o Bom Dia Espírito Santo, além das edições do ESTV, hoje Gazeta Meio Dia e Boa Noite ES, formando a espinha dorsal do jornalismo local. 

1988 - Nasce a TV Gazeta Sul
Em 8 de janeiro, foi inaugurada a TV Gazeta Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. Foi o primeiro grande passo de interiorização da emissora, ampliando a cobertura jornalística para o Sul capixaba. 

Décadas de 1980 e 1990 - Grandes coberturas que entram para a memória capixaba
Entre os acontecimentos estão o incêndio da Vila Rubim, a tragédia do Morro do Macaco, a visita do Papa João Paulo II ao Espírito Santo.

1997 - TV Gazeta Norte
Em 30 de julho, entra em operação a TV Gazeta Norte, em Linhares, levando a produção local para a região Norte e ampliando a presença da Rede Gazeta no interior. 

2006 - TV Gazeta Noroeste
Foi inaugurada a TV Gazeta Noroeste, em Colatina. Com ela, a estrutura regional da TV Gazeta passou a contar com emissoras em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina. 

2009 - A revolução digital começa
O programa Em Movimento, exibido em fevereiro, tornou-se o primeiro programa local da TV Gazeta produzido e transmitido integralmente em HDTV. A implantação da programação local em alta definição avançaria gradualmente a partir de 2010. 

2012 -  TV Gazeta Sul em HD
A regional Sul passou a transmitir em sinal digital e se torna, segundo o histórico da emissora, a primeira emissora do interior do Espírito Santo a implantar o sinal HD. 

2014 - Todo o Estado em alta definição
O sinal digital chegou simultaneamente às regiões Norte e Noroeste, em Linhares e Colatina. Com isso, todas as afiliadas da TV Gazeta passam a oferecer imagem em HD. 

2015 - Expansão para novas plataformas
A TV digital deixou de ser apenas uma melhoria de imagem: a emissora passa a destacar também a possibilidade de acompanhar a programação em celulares e TVs portáteis, refletindo a transformação do consumo de televisão. 

2016 - 40 anos
A TV Gazeta comemorou quatro décadas. O aniversário ganhou uma grande celebração e um Globo Repórter Especial, que revisitou a trajetória da emissora e suas principais coberturas. Entre os acontecimentos lembrados estão Vila Rubim, Morro do Macaco, as chuvas de 2013, a visita do Papa João Paulo II e Lugar de Toda Pobreza. 

2017 - Fim do sinal analógico na Grande Vitória
Em 25 de outubro, o sinal analógico foi desligado na Grande Vitória. 

2020–2025 - Jornalismo multiplataforma
A trajetória passa a ser marcada pela integração entre televisão, internet e redes sociais, com a produção de conteúdo para diferentes plataformas. O acervo do Cedoc, por sua vez, preserva material produzido desde 1976 - uma memória audiovisual de cinco décadas do Espírito Santo. 

2026 - 50 anos
A emissora chega aos 50 anos com uma campanha com o tema "A gente se vê em você",  que enfatiza a relação histórica com os capixabas. A celebração inclui ainda novos projetos, especiais e uma nova identidade visual.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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