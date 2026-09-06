As alianças cruzadas de Evair de Melo nas eleições para o Congresso

Candidato a senador, o deputado federal Evair de Melo (Rep) costurou
alianças eleitorais inusitadas, para além das cercas de sua lavoura eleitoral.
Para a Câmara dos Deputados, ele afirma que está apoiando
candidatos como os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Josias da
Vitória (PP), que buscam a reeleição, além do presidente da Assembleia
Legislativa, Marcelo Santos (União). Segundo Evair, muitas bases dele foram para
esses três candidatos – a partir do momento em que ele “subiu” para a
candidatura ao Senado.
“Sim, os três têm meu apoio. Fui convidado para o lançamento
dos três. Sobre Gilson, eu sempre ajudei muito os prefeitos da base dele, e ele
é muito grato a mim por isso. Nunca tratei de política. Gentileza gera
gentileza”, contou Evair, dando a entender que o deputado e ex-prefeito de
Viana também lhe estaria dando uma força em sua campanha ao Senado.
O “inusitado” está no fato de que, nas eleições majoritárias
estaduais, esses políticos estão em lados e coligações diferentes. Para
governador, Evair apoia Lorenzo Pazolini, seu correligionário no Republicanos,
e é um dos dois candidatos ao Senado dessa coligação de oposição. Na sabatina A Gazeta/CBN Vitória com Pazolini na última terça-feira (1º), Evair foi um dos
dois únicos aliados que ficaram no auditório com o ex-prefeito de Vitória – o outro
foi Erick Musso (Rep).
Por sua vez, Gilson, Da Vitória e Marcelo apoiam a
recondução de Ricardo Ferraço (MDB), e seus respectivos partidos (Podemos, PP e
União Brasil) estão na coligação liderada pelo atual governador. Os dois
candidatos a senador dessa coligação são Renato Casagrande (PSB) e Rose de
Freitas (MDB).
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Vale lembrar que, até se filiar ao Republicanos, em março
deste ano, Evair foi filiado por muito tempo ao PP. Portanto, por alguns anos,
fez parte da Federação União Progressista. E, apesar da mudança de sigla,
manteve muito boa relação com Da Vitória e Marcelo – respectivamente, presidentes
estaduais do PP e do União. O mesmo se aplica à sua relação com Gilson.
A assessoria de Marcelo confirmou o apoio dele a Evair para o
Senado. Inclusive, no evento de lançamento do comitê central de campanha do presidente da Assembleia à Câmara, realizado em Cariacica, em 20 de agosto, o
próprio Marcelo disse que pedirá votos para Casagrande, Rose e também para Evair.
Não conseguimos retorno de Da Vitória, Gilson e respectivos
assessores.
Mas, no dia 29 de agosto, Da Vitória esteve com Evair no mesmo palanque, no evento de lançamento de sua candidatura em Colatina, sua cidade de origem. Ricardo participou do mesmo evento, para prestigiar Da Vitória, mas ele e Evair não se misturaram.
Na noite da última quinta-feira (3), foi a vez de Gilson dividir o
palanque com Evair e postar foto com ele em suas redes sociais. Evair
prestigiou o lançamento da campanha de Gilson à reeleição, em Viana. Mais uma
vez, quem também participou do ato foi Ricardo – mas ele e Evair, de novo, não
posaram juntos. O aliado em comum é Gilson, assim como são Marcelo e da
Vitória.
Ao mesmo tempo, Gilson está pessoalmente empenhado nas
campanhas de Casagrande e de Rose. A ex-senadora também participou e discursou
em seu lançamento, em Viana.
É aquela história... Evair é especialista em café. Plantou bons
relacionamentos políticos nos últimos anos e agora está colhendo os grãos, na
forma de parcerias eleitorais até dentro da coligação adversária.
Da Vitória também
amplia o leque
Da Vitória também está sendo apoiado pelo deputado estadual
Sérgio Meneguelli (PSD) – outro candidato a senador que não está em sua
coligação, a exemplo de Evair. O coordenador da bancada capixaba no Congresso também
tem o apoio do prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), e do colega de
bancada Paulo Folletto (PSB), que também é da cidade e desta vez concorre a
deputado estadual.
Renzo, Meneguelli, Da Vitória e Folletto estão formando um movimento eleitoral informal por Colatina.
O prefeito apoia Meneguelli ao Senado, Da Vitória à Câmara e
Folletto à Assembleia.
Meneguelli, Da Vitória e Folletto apoiam-se mutuamente para
os respectivos cargos.
Cena inusitada:
Camillo e Evair juntos, no palanque de Da Vitória
No lançamento de Da Vitória, em um clube colatinense, em 29
de agosto, o deputado chegou ao local de braços dados com Ricardo e Camillo
Neves. Indicado pelo PP e muito ligado a Da Vitória, o vereador da Capital é
candidato a vice-governador de Ricardo.
Na hora dos discursos, Ricardo não subiu ao palanque (onde
também estavam Evair e Meneguelli). O governador foi representado por Camillo.
Assim, Da Vitória teve Evair e Meneguelli de um lado; o vice de Ricardo do
outro.
Um dirigente estadual
do PSB declara apoio a Contarato
Falando em “apoios cruzados”, vindo da juventude do PSB,
Jilberlandio Miranda Santana é o atual 2º secretário do Diretório Estadual do
partido no Espírito Santo.
Na última quinta-feira (3), ele declarou apoio a Fabiano
Contarato (PT) como seu segundo candidato a senador. O primeiro, logicamente,
é Casagrande. O PSB, no entanto, está na coligação do MDB, a qual também tem a
candidatura de Rose de Freitas (MDB) ao Senado.
“Na política, lado a gente
escolhe por coerência, trajetória e trabalho comprovado. Conversa boa e
alinhamento com quem defende o Espírito Santo com seriedade e respeito a cada
cidadão. Meu voto para o Senado é com @fabianocontarato: coragem para
enfrentar os desafios e compromisso real com o futuro da nossa gente!”,
declarou Jilberlandio, no Instagram.
Chefe de gabinete de Ricardo tira férias para atuar
na retaguarda da campanha
A chefe de gabinete do governador
Ricardo Ferraço, Flavia Mignoni, tirou férias regulares de 30 dias, durante todo o mês de
setembro, para se concentrar na campanha à reeleição de Ricardo.
A concessão do período de
férias foi publicada na última terça-feira (1º) no Diário Oficial do Estado e
vale até o próximo dia 30.
Flavia vai atuar na
retaguarda da comunicação estratégica da campanha.
Jornalista com décadas de
experiência, Flavia também é marqueteira. Dirigiu dezenas de campanha,
inclusive a de Casagrande ao governo em 2014. De 2019 a março deste ano, nos
últimos dois governos de Casagrande, foi superintendente estadual de
Comunicação.
Com a passagem de faixa
para Ricardo, tornou-se chefe de gabinete do Palácio Anchieta, mas mantendo influência sobre a Secom
e, assim, ampliando sua influência interna na gestão estadual.
Renzo na eleição ao governo: neutralidade no 1º
turno; apoio só no 2º
Presidente estadual do
PSD, Renzo Vasconcelos afirma que, na eleição para o Palácio Anchieta, decidiu
manter a neutralidade no 1º turno e só declarar apoio no 2º.
“Para governador, estou
esperando para ver o desembolar. É importante guardar as forças para o segundo
turno. Até porque nenhum candidato, para ser sincero, deu a importância que o
PSD tem na eleição, muito menos a que Colatina tem. Não vou falar eu, mas
Colatina”, diz o prefeito da cidade.
“Provavelmente, vou me manifestar só no segundo turno. Minha
intenção é manter a neutralidade no primeiro turno. Vou esperar um pouco para
enxergar o que o capixaba quer. As pessoas se colocaram candidatas antes de ver
e ler o que a rua quer, então prefiro esperar para entender e ler o que a rua
quer. Isso não é rifar o apoio, mas ter inteligência para ajudar a definir a
eleição.”
Ninguém falou em “rifar o apoio”.
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