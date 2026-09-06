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Vitor Vogas

As alianças cruzadas de Evair de Melo nas eleições para o Congresso

Candidatos a deputado federal, Gilson Daniel, Da Vitória e Marcelo Santos estão no palanque de Ricardo, Casagrande e Rose, mas têm o apoio de Evair, que assim também amplia suas chances na disputa por um lugar no Senado

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

06 set 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
À esquerda, Evair com Da Vitória; à direita, Evair com Gilson Daniel
À esquerda, Evair com Da Vitória; à direita, Evair com Gilson Daniel Assessoria de Da Vitória; reprodução do Instagram de Gilson Daniel

Candidato a senador, o deputado federal Evair de Melo (Rep) costurou alianças eleitorais inusitadas, para além das cercas de sua lavoura eleitoral.


Para a Câmara dos Deputados, ele afirma que está apoiando candidatos como os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Josias da Vitória (PP), que buscam a reeleição, além do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União). Segundo Evair, muitas bases dele foram para esses três candidatos – a partir do momento em que ele “subiu” para a candidatura ao Senado.


“Sim, os três têm meu apoio. Fui convidado para o lançamento dos três. Sobre Gilson, eu sempre ajudei muito os prefeitos da base dele, e ele é muito grato a mim por isso. Nunca tratei de política. Gentileza gera gentileza”, contou Evair, dando a entender que o deputado e ex-prefeito de Viana também lhe estaria dando uma força em sua campanha ao Senado.


O “inusitado” está no fato de que, nas eleições majoritárias estaduais, esses políticos estão em lados e coligações diferentes. Para governador, Evair apoia Lorenzo Pazolini, seu correligionário no Republicanos, e é um dos dois candidatos ao Senado dessa coligação de oposição. Na sabatina A Gazeta/CBN Vitória com Pazolini na última terça-feira (1º), Evair foi um dos dois únicos aliados que ficaram no auditório com o ex-prefeito de Vitória – o outro foi Erick Musso (Rep).


Por sua vez, Gilson, Da Vitória e Marcelo apoiam a recondução de Ricardo Ferraço (MDB), e seus respectivos partidos (Podemos, PP e União Brasil) estão na coligação liderada pelo atual governador. Os dois candidatos a senador dessa coligação são Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB).

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Vale lembrar que, até se filiar ao Republicanos, em março deste ano, Evair foi filiado por muito tempo ao PP. Portanto, por alguns anos, fez parte da Federação União Progressista. E, apesar da mudança de sigla, manteve muito boa relação com Da Vitória e Marcelo – respectivamente, presidentes estaduais do PP e do União. O mesmo se aplica à sua relação com Gilson.


A assessoria de Marcelo confirmou o apoio dele a Evair para o Senado. Inclusive, no evento de lançamento do comitê central de campanha do presidente da Assembleia à Câmara, realizado em Cariacica, em 20 de agosto, o próprio Marcelo disse que pedirá votos para Casagrande, Rose e também para Evair.  


Não conseguimos retorno de Da Vitória, Gilson e respectivos assessores.

Mas, no dia 29 de agosto, Da Vitória esteve com Evair no mesmo palanque, no evento de lançamento de sua candidatura em Colatina, sua cidade de origem. Ricardo participou do mesmo evento, para prestigiar Da Vitória, mas ele e Evair não se misturaram.


Na noite da última quinta-feira (3), foi a vez de Gilson dividir o palanque com Evair e postar foto com ele em suas redes sociais. Evair prestigiou o lançamento da campanha de Gilson à reeleição, em Viana. Mais uma vez, quem também participou do ato foi Ricardo – mas ele e Evair, de novo, não posaram juntos. O aliado em comum é Gilson, assim como são Marcelo e da Vitória.


Ao mesmo tempo, Gilson está pessoalmente empenhado nas campanhas de Casagrande e de Rose. A ex-senadora também participou e discursou em seu lançamento, em Viana.


É aquela história... Evair é especialista em café. Plantou bons relacionamentos políticos nos últimos anos e agora está colhendo os grãos, na forma de parcerias eleitorais até dentro da coligação adversária. 

Da Vitória também amplia o leque

Da Vitória também está sendo apoiado pelo deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) – outro candidato a senador que não está em sua coligação, a exemplo de Evair. O coordenador da bancada capixaba no Congresso também tem o apoio do prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), e do colega de bancada Paulo Folletto (PSB), que também é da cidade e desta vez concorre a deputado estadual.


Renzo, Meneguelli, Da Vitória e Folletto estão formando um movimento eleitoral informal por Colatina.


O prefeito apoia Meneguelli ao Senado, Da Vitória à Câmara e Folletto à Assembleia.


Meneguelli, Da Vitória e Folletto apoiam-se mutuamente para os respectivos cargos. 

Cena inusitada: Camillo e Evair juntos, no palanque de Da Vitória

No lançamento de Da Vitória, em um clube colatinense, em 29 de agosto, o deputado chegou ao local de braços dados com Ricardo e Camillo Neves. Indicado pelo PP e muito ligado a Da Vitória, o vereador da Capital é candidato a vice-governador de Ricardo.

Na hora dos discursos, Ricardo não subiu ao palanque (onde também estavam Evair e Meneguelli). O governador foi representado por Camillo. Assim, Da Vitória teve Evair e Meneguelli de um lado; o vice de Ricardo do outro. 

Da esquerda para a direita: Da Vitória, Evair de Melo, a esposa de Da Vitória e Camillo Neves (bebendo água)
Da esquerda para a direita: Da Vitória, Evair de Melo, a esposa de Da Vitória e Camillo Neves (bebendo água) Assessoria de Da Vitória

Um dirigente estadual do PSB declara apoio a Contarato

Falando em “apoios cruzados”, vindo da juventude do PSB, Jilberlandio Miranda Santana é o atual 2º secretário do Diretório Estadual do partido no Espírito Santo.


Na última quinta-feira (3), ele declarou apoio a Fabiano Contarato (PT) como seu segundo candidato a senador. O primeiro, logicamente, é Casagrande. O PSB, no entanto, está na coligação do MDB, a qual também tem a candidatura de Rose de Freitas (MDB) ao Senado.


Na política, lado a gente escolhe por coerência, trajetória e trabalho comprovado. Conversa boa e alinhamento com quem defende o Espírito Santo com seriedade e respeito a cada cidadão. Meu voto para o Senado é com @fabianocontarato: coragem para enfrentar os desafios e compromisso real com o futuro da nossa gente!”, declarou Jilberlandio, no Instagram.

Fabiano Contarato (PT) com Jilberlandio Santana (PSB)
Fabiano Contarato (PT) com Jilberlandio Santana (PSB) Reprodução do Instagram de Jilberlandio Santana (PSB)

Chefe de gabinete de Ricardo tira férias para atuar na retaguarda da campanha

A chefe de gabinete do governador Ricardo Ferraço, Flavia Mignoni, tirou férias regulares de 30 dias, durante todo o mês de setembro, para se concentrar na campanha à reeleição de Ricardo.


A concessão do período de férias foi publicada na última terça-feira (1º) no Diário Oficial do Estado e vale até o próximo dia 30.


Flavia vai atuar na retaguarda da comunicação estratégica da campanha.


Jornalista com décadas de experiência, Flavia também é marqueteira. Dirigiu dezenas de campanha, inclusive a de Casagrande ao governo em 2014. De 2019 a março deste ano, nos últimos dois governos de Casagrande, foi superintendente estadual de Comunicação.


Com a passagem de faixa para Ricardo, tornou-se chefe de gabinete do Palácio Anchieta, mas mantendo influência sobre a Secom e, assim, ampliando sua influência interna na gestão estadual. 

Renzo na eleição ao governo: neutralidade no 1º turno; apoio só no 2º

Presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos afirma que, na eleição para o Palácio Anchieta, decidiu manter a neutralidade no 1º turno e só declarar apoio no 2º.


“Para governador, estou esperando para ver o desembolar. É importante guardar as forças para o segundo turno. Até porque nenhum candidato, para ser sincero, deu a importância que o PSD tem na eleição, muito menos a que Colatina tem. Não vou falar eu, mas Colatina”, diz o prefeito da cidade.


“Provavelmente, vou me manifestar só no segundo turno. Minha intenção é manter a neutralidade no primeiro turno. Vou esperar um pouco para enxergar o que o capixaba quer. As pessoas se colocaram candidatas antes de ver e ler o que a rua quer, então prefiro esperar para entender e ler o que a rua quer. Isso não é rifar o apoio, mas ter inteligência para ajudar a definir a eleição.”


Ninguém falou em “rifar o apoio”.  

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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