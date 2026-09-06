As alianças cruzadas de Evair de Melo nas eleições para o Congresso

Candidato a senador, o deputado federal Evair de Melo (Rep) costurou alianças eleitorais inusitadas, para além das cercas de sua lavoura eleitoral.





Para a Câmara dos Deputados, ele afirma que está apoiando candidatos como os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Josias da Vitória (PP), que buscam a reeleição, além do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União). Segundo Evair, muitas bases dele foram para esses três candidatos – a partir do momento em que ele “subiu” para a candidatura ao Senado.





“Sim, os três têm meu apoio. Fui convidado para o lançamento dos três. Sobre Gilson, eu sempre ajudei muito os prefeitos da base dele, e ele é muito grato a mim por isso. Nunca tratei de política. Gentileza gera gentileza”, contou Evair, dando a entender que o deputado e ex-prefeito de Viana também lhe estaria dando uma força em sua campanha ao Senado.





O “inusitado” está no fato de que, nas eleições majoritárias estaduais, esses políticos estão em lados e coligações diferentes. Para governador, Evair apoia Lorenzo Pazolini, seu correligionário no Republicanos, e é um dos dois candidatos ao Senado dessa coligação de oposição. Na sabatina A Gazeta/CBN Vitória com Pazolini na última terça-feira (1º), Evair foi um dos dois únicos aliados que ficaram no auditório com o ex-prefeito de Vitória – o outro foi Erick Musso (Rep).





Por sua vez, Gilson, Da Vitória e Marcelo apoiam a recondução de Ricardo Ferraço (MDB), e seus respectivos partidos (Podemos, PP e União Brasil) estão na coligação liderada pelo atual governador. Os dois candidatos a senador dessa coligação são Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB).





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Vale lembrar que, até se filiar ao Republicanos, em março deste ano, Evair foi filiado por muito tempo ao PP. Portanto, por alguns anos, fez parte da Federação União Progressista. E, apesar da mudança de sigla, manteve muito boa relação com Da Vitória e Marcelo – respectivamente, presidentes estaduais do PP e do União. O mesmo se aplica à sua relação com Gilson.





A assessoria de Marcelo confirmou o apoio dele a Evair para o Senado. Inclusive, no evento de lançamento do comitê central de campanha do presidente da Assembleia à Câmara, realizado em Cariacica, em 20 de agosto, o próprio Marcelo disse que pedirá votos para Casagrande, Rose e também para Evair.





Não conseguimos retorno de Da Vitória, Gilson e respectivos assessores.



Mas, no dia 29 de agosto, Da Vitória esteve com Evair no mesmo palanque, no evento de lançamento de sua candidatura em Colatina, sua cidade de origem. Ricardo participou do mesmo evento, para prestigiar Da Vitória, mas ele e Evair não se misturaram.





Na noite da última quinta-feira (3), foi a vez de Gilson dividir o palanque com Evair e postar foto com ele em suas redes sociais. Evair prestigiou o lançamento da campanha de Gilson à reeleição, em Viana. Mais uma vez, quem também participou do ato foi Ricardo – mas ele e Evair, de novo, não posaram juntos. O aliado em comum é Gilson, assim como são Marcelo e da Vitória.





Ao mesmo tempo, Gilson está pessoalmente empenhado nas campanhas de Casagrande e de Rose. A ex-senadora também participou e discursou em seu lançamento, em Viana.





É aquela história... Evair é especialista em café. Plantou bons relacionamentos políticos nos últimos anos e agora está colhendo os grãos, na forma de parcerias eleitorais até dentro da coligação adversária.