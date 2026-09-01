Ricardo abre uma porta para apoio do PT em eventual 2º turno contra Pazolini

Logo após a sabatina, em entrevista a este colunista, Ricardo desenvolveu o tema. Leia abaixo!

O senhor disse que aceitará de bom grado todo apoio em eventual segundo turno...

Não só vou aceitar como vou agradecer. Porque só aceitar sem agradecer é até arrogante.

Sim, então aceitará com gratidão. Mas, especificamente no caso do PT e da Federação Brasil da Esperança, o senhor buscará esse apoio?

Em primeiro lugar, eu vou trabalhar com muita confiança para vencer as eleições em primeiro turno. Em segundo lugar, todo apoio que vier manifestando confiança na nossa candidatura e no nosso projeto terá de mim um profundo agradecimento. Os eleitores do Cury, os eleitores do Flávio, os eleitores do Lula, os eleitores do Renan... Todos! Todos que manifestarem confiança no projeto que eu estou liderando, eu serei grato a todos eles.

E isso também vale para os eleitores de Helder e de Contarato aqui no Estado?

Eu estarei aceitando e agradecendo os eleitores de todas e de todos, porque, em primeiro lugar, você precisa respeitar a ideologia de cada um. Apenas eu, pessoalmente, considero que o foco precisa estar no trabalho, no resultado, nas entregas, nas realizações. Eu respeito a ideologia de todos. Mas eu tenho dito e reafirmado que, ainda que as pessoas tenham as suas ideologias, e nós precisamos respeitar – pois isso não é favor algum, é obrigação –, eu não acredito que ideologia gera crescimento, desenvolvimento, emprego, trabalho, comida na mesa do povo, qualidade de vida, bem-estar e assim por diante.

Mas o senhor buscará? Tomará a iniciativa de procurar o apoio do PT e, pessoalmente, o do Helder Salomão? O senhor procurará o Helder?

Eu, com muita humildade, vou agradecer o apoio de todas e de todos que manifestarem confiança nesse projeto que eu estou liderando, indistintamente.

E procurará o Helder para conversar?

Eu vou aceitar o apoio de todas e de todos que manifestarem confiança nesse projeto, que é transportar o Espírito Santo para o futuro.