Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/09/2026

A carta “2 de Copas” favorece encontros, reciprocidade e conexões baseadas em afeto e confiança. No amor, uma relação poderá se fortalecer por meio de uma conversa sincera ou de uma demonstração mútua de carinho. Na carreira, uma parceria poderá ser especialmente produtiva. Na saúde, o equilíbrio emocional contribuirá para seu bem-estar. Entre amigos, uma amizade poderá ganhar ainda mais cumplicidade e mostrar o quanto há apoio verdadeiro ao seu redor.