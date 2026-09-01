Eleições no ES: reveja a sabatina de A Gazeta e CBN com Lorenzo Pazolini

A ordem das sabatinas também foi definida com base no cenário estimulado do levantamento. Pazolini alcançou 28% das menções, ficando numericamente atrás somente do atual governador do Estado e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), sabatinado na segunda-feira (31).





Por fim, o candidato do PT, deputado federal Helder Salomão, será entrevistado ao vivo na Rede Gazeta na quarta-feira (2).





As entrevistas são conduzidas pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e têm duração de uma hora. Para compor a sabatina, também participam os colunistas Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.





A transmissão acontece nas mais diversas plataformas da rádio e de A Gazeta. Assim, é possível assistir às entrevistas no site, nas redes sociais e em streaming.





Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.