AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Acompanhe

Eleições no ES: reveja a sabatina de A Gazeta e CBN com Lorenzo Pazolini

Candidato ao governo do ES, ex-prefeito de Vitória foi entrevistado nesta terça (1°); próxima sabatina será transmitida nesta quarta (2), a partir das 10h

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 05:00

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

01 set 2026 às 05:00

O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que busca se eleger governador do Espírito Santo nas Eleições 2026, foi o segundo candidato a participar da série de sabatinas realizada por A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao cargo neste ano. A transmissão ao vivo ocorreu na manhã desta terça-feira (1º).


Conforme regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), foram convidados a participar desta rodada de entrevistas os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na mais recente pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e divulgada na última quinta-feira (27).

Veja também 

Papo de Eleições com Vitor Vogas, Letícia Gonçalves e Fernanda Queiroz

Papo de Eleições traz balanço das sabatinas com candidatos ao governo do ES

A ordem das sabatinas também foi definida com base no cenário estimulado do levantamento. Pazolini alcançou 28% das menções, ficando numericamente atrás somente do atual governador do Estado e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), sabatinado na segunda-feira (31).


Por fim, o candidato do PT, deputado federal Helder Salomão, será entrevistado ao vivo na Rede Gazeta na quarta-feira (2).


As entrevistas são conduzidas pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e têm duração de uma hora. Para compor a sabatina, também participam os colunistas Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.


A transmissão acontece nas mais diversas plataformas da rádio e de A Gazeta. Assim, é possível assistir às entrevistas no site, nas redes sociais e em streaming.


Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.

Leia mais sobre Eleições 2026

Meu voto pode ajudar a eleger outro candidato? Entenda

Vídeo: candidato Breno Barcelos fala sobre os planos para o governo do ES

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mortes no trânsito

Eleições 2026: entenda as funções do governador e do presidente

TSE aprova registros de seis candidatos à Presidência da República

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Lorenzo Pazolini Governo do ES A Gazeta CBN Vitória Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O automóvel foi localizado pelo Cerco Inteligente e, durante o acompanhamento policial, chegou a ultrapassar os 100 km/h antes de capotar
Roubo de carro termina em perseguição a mais de 100 km/h e capotamento em Guarapari
Renato Albani
Capixaba Renato Albani estreia show sobre saúde mental e transforma ansiedade em humor
Jovem é preso suspeito de agredir e assaltar idosos em São Gabriel da Palha
Jovem é indiciado por roubar e agredir casal de idosos em São Gabriel da Palha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados