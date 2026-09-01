Eleições no ES: reveja a sabatina de A Gazeta e CBN com Lorenzo Pazolini

O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que busca se eleger governador do Espírito Santo nas Eleições 2026, foi o segundo candidato a participar da série de sabatinas realizada por A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao cargo neste ano. A transmissão ao vivo ocorreu na manhã desta terça-feira (1º).
Conforme regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), foram convidados a participar desta rodada de entrevistas os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na mais recente pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e divulgada na última quinta-feira (27).
A ordem das sabatinas também foi definida com base no cenário estimulado do levantamento. Pazolini alcançou 28% das menções, ficando numericamente atrás somente do atual governador do Estado e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), sabatinado na segunda-feira (31).
Por fim, o candidato do PT, deputado federal Helder Salomão, será entrevistado ao vivo na Rede Gazeta na quarta-feira (2).
As entrevistas são conduzidas pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e têm duração de uma hora. Para compor a sabatina, também participam os colunistas Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.
A transmissão acontece nas mais diversas plataformas da rádio e de A Gazeta. Assim, é possível assistir às entrevistas no site, nas redes sociais e em streaming.
Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.
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