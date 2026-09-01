Mounjaro também emagrece empregos?

Medicamentos como Mounjaro ou Ozempic podem efetivamente afetar o emprego, só que por um caminho menos evidente.





Normalmente pensamos no avanço tecnológico como uma ameaça ao trabalho quando uma máquina substitui uma pessoa. Foi assim com o tear mecânico, com os robôs industriais e, agora, com a inteligência artificial. Nos medicamentos para emagrecimento, o mecanismo pode ser diferente. Eles não substituem o trabalhador, eles alteram o consumidor.





Em economia, a demanda por trabalho é derivada da demanda pelos bens e serviços produzidos. A empresa não contrata pessoas simplesmente porque deseja gerar empregos, contrata porque precisa produzir algo que alguém queira comprar.





Se aumenta a procura pelo produto, tende a aumentar também a procura pelo trabalho necessário para produzi-lo. Se a procura diminui, pode ocorrer o contrário.





E é justamente aí que esses medicamentos entram na história. Estudos já identificam redução nas compras de alimentos após o início do tratamento, especialmente de doces, biscoitos, salgadinhos e outros produtos mais calóricos. Se esse comportamento ganhar escala, algumas empresas poderão produzir menos e, consequentemente, precisar de menos trabalhadores.





Nenhum robô tomou o emprego de ninguém. Nenhuma inteligência artificial aprendeu a fabricar chocolate. O consumidor simplesmente passou a querer menos daquele produto.





Mas existe uma segunda parte da história. Quem deixa de gastar cem reais em chocolates não enterra o dinheiro no quintal. Ele provavelmente será gasto em outra coisa: medicamentos, academias, roupas, viagens, alimentação saudável ou qualquer outro consumo. Uma atividade perde demanda, outra pode ganhar.





Por isso, o efeito economicamente mais provável não é simplesmente uma destruição de empregos, mas uma realocação. Alguns setores podem contratar menos enquanto outros passam a contratar mais.