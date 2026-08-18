Decreto de Trump e os riscos do negacionismo das vacinas

Trump e seu secretário de Saúde e Serviços Humanos, o correspondente ao ministro da saúde no Brasil, desprezam as orientações da Associação de Pediatria dos Estados Unidos e da Organização Mundial da Saúde que estabelecem diretrizes para a vacinação infantil, baseadas em evidências científicas.





Presidente e ministro caminham ao sabor de suas próprias vontades e verdades, baseadas na ignorância e na disseminação de desinformação em saúde. Eles desconsideram as conquistas alcançadas no campo da saúde com as políticas de expansão da cobertura vacinal.





Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) antes da vacinação em massa em 1980, o sarampo matava 2,6 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, sendo 12 mil nas Américas.





Segundo a OPAS, de 2000 a 2023, a vacina contra sarampo evitou 6,2 milhões de mortes nas Américas e 60 milhões em todo o mundo. Não há como negar os avanços obtidos com a descoberta das vacinas, uma das maiores e mais eficazes inovações que o mundo moderno foi capaz de produzir.





Não se pode desconsiderar o poder da palavra e da caneta de homens como Donald Trump e Robert Kennedy Jr. Quando, em 2021, Kennedy Jr. afirmou, na Pensilvânia, que sarampo se curava com “canja de galinha”, ninguém imaginava o efeito devastador dessa aparente inconsequência discursiva. Hoje, os EUA, e a Pensilvânia em particular, vivem um dos maiores surtos de sarampo de sua história e o agora ministro da saúde precisou se retratar, de alguma forma, recomendando publicamente a vacinação.





O sarampo está de volta e os reflexos das políticas negacionistas se estendem por décadas, até que se consiga retornar aos status quo anterior.