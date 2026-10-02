PF investiga suposto plano de atacar embaixada dos EUA: o que se sabe e como o governo brasileiro avalia

"Serviços consulares na Embaixada e consulados dos EUA no Brasil serão suspensos na sexta-feira, 2 de outubro, em função de preocupações de segurança. Cidadãos norte-americanos procurando assistência de emergência durante este período não devem ir à Embaixada, consulados ou outras instalações diplomáticas dos EUA", diz um comunicado da Embaixada norte-americana em suas redes sociais.