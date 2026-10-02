Por que uma crítica parece pesar mais do que vários elogios? Entenda

Esse movimento pode ser ainda mais intenso quando a crítica toca em uma insegurança já existente ou vem de alguém cuja opinião é considerada importante. Por isso, dois comentários semelhantes não necessariamente têm o mesmo efeito. Uma observação feita por um desconhecido pode ser rapidamente esquecida, enquanto a mesma frase dita por um chefe, parceiro, familiar ou amigo próximo pode permanecer na memória por muito mais tempo.