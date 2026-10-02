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Futebol Feminino

Taça das Favelas Feminina do ES realiza lançamento e sorteio das chaves neste sábado (3)

Evento reúne representantes das 12 equipes para orientações técnicas, palestra e definição dos grupos da competição

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2026 às 17:45
Taça das Favelas Feminina
Taça das Favelas Feminina Divulgação/CUFA-AP

A Taça das Favelas Feminina do Espírito Santo dá início à edição 2026 neste sábado (3), com o lançamento oficial da competição, o congresso técnico e o sorteio das chaves. O encontro será realizado das 8h às 11h, na FAESA, em Vitória, reunindo atletas e representantes das 12 equipes participantes.


Durante o evento, serão apresentadas orientações técnicas para os times, além de uma palestra e do sorteio que definirá a composição dos grupos da competição.


A Taça das Favelas é um espaço de oportunidade, encontro e valorização do futebol feminino. Estamos muito felizes em dar início à edição 2026 no Espírito Santo e reunir as 12 equipes que estarão na disputa. A partir do sorteio, começa também a expectativa para os jogos e para tudo o que essa competição representa para as atletas e para o futebol das favelas e periferias do estado

 Vitória Santos Gerente de Relações Institucionais da Central Única das Favelas (CUFA)

A fase de grupos da Taça das Favelas Feminina acontece de 7 a 10 de outubro. Na sequência, a competição terá as quartas de final, no dia 10 de outubro, às semifinais, no dia 11, e as disputas de terceiro lugar e a grande final, no dia 12 de outubro.


Confira o cronograma:


  • Fase de grupos: 7 a 10 de outubro
  • Quartas de final: 10 de outubro
  • Semifinais: 11 de outubro
  • Disputa de 3º lugar: 12 de outubro
  • Final: 12 de outubro

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