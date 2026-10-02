Taça das Favelas Feminina do ES realiza lançamento e sorteio das chaves neste sábado (3)

A Taça das Favelas é um espaço de oportunidade, encontro e valorização do futebol feminino. Estamos muito felizes em dar início à edição 2026 no Espírito Santo e reunir as 12 equipes que estarão na disputa. A partir do sorteio, começa também a expectativa para os jogos e para tudo o que essa competição representa para as atletas e para o futebol das favelas e periferias do estado