Submetralhadoras são apreendidas após denúncia de tiros em Vitória

Quatro submetralhadoras de fabricação semi-industrial foram apreendidas em Caratoíra, em Vitória, nesta sexta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, as armas foram encontradas durante a apuração de uma denúncia de disparos em via pública. Além delas, os policiais apreenderam sete carregadores e 80 munições de calibre .380.





Após a denúncia, militares do 1º Batalhão da PM viram um homem armado com uma submetralhadora na localidade conhecida como "Beco da Maranata". Ao perceber a aproximação dos policiais, ele entrou em uma residência, deixou a arma no imóvel e fugiu.





Durante as buscas, os militares encontraram as demais armas e os outros materiais apreendidos, que foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.