Mentira e violência como estratégias políticas são mistura explosiva

A democracia está em risco e todos aqueles que pensam a política, não se deixando capturar por discursos fáceis dos candidatos, compreendem o perigo que estamos vivendo nesses tempos de desinformação, fake news, direcionamento algorítmico, velocidade da disseminação de conteúdos e falta de mecanismos regulatórios capazes de frear o que nos parece fora do controle do direito e da política.





São muitas as estratégias discursivas e a capacidade humana de produzir mentiras palatáveis para alguns e retoricamente utilizadas e manipuladas das formas mais bizarras e peculiares, que fariam Maquiavel tremer de vergonha, considerando-se um neófito na arte na qual ocupou lugar de tanto destaque durante séculos.





Estamos a perder o sentido do que seja ética, fato e veracidade na política. O desprezo pela verdade alcançou níveis inimagináveis e a distopia se naturalizou. Nos quedamos impotentes diante da avalanche de mentiras e distorção dos fatos e da realidade. Parece não haver tempo nem energia suficiente para gerar capacidade de resistência. Para os que ainda refletem sobre a vida e a política e são capazes de perceber o caos em que nos encontramos, a angústia é sentimento compartilhado.