Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/09/2026

A carta “7 de Copas” traz muitas possibilidades, mas também pode deixar você em dúvida sobre qual caminho escolher. No amor, será importante evitar idealizar pessoas ou situações e procurar enxergar os sentimentos com mais clareza. Na carreira, será necessário priorizar o que realmente poderá se concretizar. Na saúde, organize a mente e não se sobrecarregue com preocupações. Entre amigos, tenha cuidado com expectativas exageradas e prefira relações que demonstrem sinceridade nas atitudes.