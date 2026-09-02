Pazolini se pinta como o candidato (ainda mais) moderado do “Bolsonaro mais moderado”

Na estreia da série de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos a governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB) trocou o mármore de sua Cachoeiro pela pedra-sabão. Veio bem ensaboado para a entrevista, sem responder de forma mais efetiva a nenhuma pergunta relacionada a suas posições ideológicas pessoais. Nem se ele é centro, direita ou centro-direita, Ricardo quis responder...





Ontem, foi a vez de Pazolini besuntar o próprio corpo com o óleo de Lorenzo (não aquele do filme) antes de ingressar no auditório da Rede Gazeta. Em alguns momentos, o ex-prefeito foi escorregadio, sobretudo ao ser “chamado” a abraçar por completo o bolsonarismo. Cauteloso, preferiu não o fazer.





Compreensível: seria reduzir a si mesmo a um rótulo e se isolar em um corner extremo. É tudo o que ele não quer e não precisa neste momento em que precisa se tornar mais conhecido e expandir seu eleitorado, inclusive entre eleitores independentes, de centro-direita e de direita não bolsonarista.





Apoiado pelo PL e por Flávio Bolsonaro, Pazolini teve a oportunidade de se declarar bolsonarista, logo no início da sabatina. Não o fez. Minha pergunta a ele foi direta: o senhor se considera um “bolsonarista”? Ele poderia ter dito sim ou não. Não fez nem uma coisa nem outra.





Definindo a própria gestão na Prefeitura de Vitória como de centro-direita (e colocando-se, portanto, nesse campo), o candidato do Republicanos fez diversos acenos muito claros ao eleitorado mais engajado da família Bolsonaro. Ao mesmo tempo, assumiu discurso e posições bem mais contidas que as de Jair Bolsonaro, Flávio e Magno Malta, representante maior do bolsonarismo em solo capixaba, presidente estadual do PL e, nessa disputa local, apoiador e aliado do ex-prefeito.





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Pazolini buscou se apresentar como o candidato a governador moderado do pretenso “Bolsonaro mais moderado” com quem trocou um abraço físico e, simbolicamente, político no dia 18 de julho, em Vitória. Abraçou Flávio, sim, mas não o bolsonarismo por inteiro – vale dizer: não toda a ideologia de extrema-direita representada pelo Bolsonaro pai, da qual o filho 01 é herdeiro e representante na presente eleição presidencial.





Se houvesse uma escala de 0 a 10 de “radicalidade bolsonarista”, poderíamos dizer que Pazolini se manteve ali, num índice mediano, de 5 a 6. Isso ficou evidente, por exemplo, quando ele mesmo fez questão de ponderar que mantém opiniões discordantes daquelas mantidas por aliados eleitorais. Foi quase uma ode à diversidade de pensamento:





“Sou sempre alguém a favor da boa gestão. Naturalmente, eu aprendi a conviver com as diferenças na vida. Aprendi a entender as características de cada um. E, para caminhar ao lado das pessoas, nós não precisamos ter exatamente as mesmas opiniões sobre tudo. Imagina o mundo, como seria ruim, se todos tivessem que gostar das mesmas cosias, ter a mesma opinião. Nós acreditamos muito no diálogo, no debate propositivo. Temos a nossa gestão, que é de centro-direita, que fez um resultado na cidade. E nós temos que nos aproximar daquilo que está mais próximo a nós”.





Pegando esse gancho do ex-prefeito, propusemos-lhe um ligeiro “pingue-pongue”: pedimos a ele para se posicionar, de maneira direta e objetiva, sobre algumas das premissas inegociáveis da “cartilha bolsonarista” – aquilo em que todo “bolsonarista raiz” acredita de maneira incondicional. Concorda ou discorda? Por quê?





Cada resposta de Pazolini foi ilustrativa do que estamos buscando aqui frisar: sua disposição em se manter num meio-termo, no meio do caminho entre uma posição radicalmente bolsonarista (inteiramente de acordo com tais premissas) e outra francamente divergente.





Mesmo quando a discordância se mostrou evidente, como no caso das teorias conspiratórias sobre as urnas, ele procurou suavizá-la, escolhendo bem as palavras, em vez de a manifestar de forma explícita. Podia simplesmente ter dito “Discordo. Confio nas urnas. Próxima!”





Em vez disso, sem conjugar o verbo “discordar”, preferiu responder com seu exemplo: