Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Elegância, educação e sensibilidade

Relembre a trajetória de Maria Alice Paoliello Lindenberg

Dona Maria Alice atuou na comunicação institucional da Rede Gazeta por 30 anos e liderou importantes projetos sociais no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2024 às 18:25

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 18:25

Jornalista, pedagoga e membro atuante de importantes projetos sociais no Espírito Santo, Maria Alice Paoliello Lindenberg morreu na madrugada desta quinta-feira (15), aos 87 anos.
Formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Maria Alice começou sua trajetória profissional em 1983, como repórter de Cultura do jornal impresso de A Gazeta, destacando-se com reportagens e entrevistas no antigo Caderno Dois.
Em 1987, Dona Maria Alice, como era conhecida, estruturou e desenvolveu a área de relações institucionais da Rede Gazeta, comandando os trabalhos no setor até 2014. Além da Comunicação Social, sua atuação com a Pedagogia lhe rendeu projetos importantes, como o A Gazeta na Sala de Aula, o Projeto Educar e inúmeros apoios culturais.
Sua partida rendeu inúmeras homenagens de autoridades, políticos e instituições empresariais que destacaram seu brilhantismo.

LEIA MAIS SOBRE DONA MARIA ALICE LINDENBERG

Liderança e inspiração: funcionários e ex-funcionários se despedem de Dona Maria Alice

Amigos falam do legado de Maria Alice Lindenberg para o ES

Políticos e lideranças lamentam morte de Maria Alice Lindenberg no ES

Maria Alice Lindenberg: lembranças boas de guardar no fundo do coração

Morre, aos 87 anos, Maria Alice Paoliello Lindenberg

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Rede Gazeta Obituário Maria Alice Lindenberg
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados