Relembre a trajetória de Maria Alice Paoliello Lindenberg

Jornalista, pedagoga e membro atuante de importantes projetos sociais no Espírito Santo, Maria Alice Paoliello Lindenberg morreu na madrugada desta quinta-feira (15), aos 87 anos.
Formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Maria Alice começou sua trajetória profissional em 1983, como repórter de Cultura do jornal impresso de A Gazeta, destacando-se com reportagens e entrevistas no antigo Caderno Dois.
Em 1987, Dona Maria Alice, como era conhecida, estruturou e desenvolveu a área de relações institucionais da Rede Gazeta, comandando os trabalhos no setor até 2014. Além da Comunicação Social, sua atuação com a Pedagogia lhe rendeu projetos importantes, como o A Gazeta na Sala de Aula, o Projeto Educar e inúmeros apoios culturais.
Sua partida rendeu inúmeras homenagens de autoridades, políticos e instituições empresariais que destacaram seu brilhantismo.