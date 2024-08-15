Relembre a trajetória de Maria Alice Paoliello Lindenberg

Em 1987, Dona Maria Alice, como era conhecida, estruturou e desenvolveu a área de relações institucionais da Rede Gazeta, comandando os trabalhos no setor até 2014. Além da Comunicação Social, sua atuação com a Pedagogia lhe rendeu projetos importantes, como o A Gazeta na Sala de Aula, o Projeto Educar e inúmeros apoios culturais.