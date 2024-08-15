Políticos e lideranças lamentam morte de Maria Alice Lindenberg no ES

Maria Alice Lindenberg, durante solenidade na Assembleia Legislativa para homenagear à TV Gazeta por seus 40 anos Crédito: Edson Chagas

Por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) homenageou Dona Maria Alice, como era conhecida, e decretou luto oficial de três dias no Estado. “Dona Maria Alice deixa um legado inspirador de dedicação à construção de uma sociedade mais justa e solidária”, declarou.

Lamento profundamente a morte de Maria Alice Paoliello Lindenberg. Foram mais de três décadas dedicadas à comunicação institucional da Rede Gazeta, sempre com compromisso e amor pelo Espírito Santo. Dona Maria Alice deixa um legado inspirador de dedicação à construção de uma… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 15, 2024

Em nota enviada à imprensa, Paulo Hartung , ex-governador do Espírito Santo, também citou a tristeza pela partida de Maria Alice.

"Maria Alice era uma mulher forte, que exerceu um papel de liderança importante na comunicação do nosso estado. Ao mesmo tempo, sua sensibilidade foi fundamental para o fortalecimento da identidade e da cultura capixaba. Minha solidariedade à família, aos funcionários da Rede Gazeta e aos amigos de Maria Alice", disse Hartung.

Jacqueline Moraes, atual secretária de Estado das Mulheres e ex-vice governadora do Espírito Santo, disse que Maria Alice foi uma mulher apaixonada pela educação, pela cultura e, principalmente, pelo bem-estar social. "Neste momento eu quero desejar a toda a família os nossos sentimentos e dizer que Dona Maria Alice, através de seu legado, vai estar sempre em nossos corações. Foi, de verdade, uma inspiração para todas as mulheres."

A deputada estadual Iriny Lopes (PT), também foi às redes sociais para lamentar a morte de Dona Maria Alice. Nas palavras de Iriny, a jornalista deixa um legado de ética e generosidade.

Lamento profundamente o falecimento de Maria Alice Paoliello Lindenberg, mulher cuja vida foi marcada pelo compromisso com a comunicação e por inúmeros projetos sociais. Ela deixa um legado de ética e generosidade. Meus sentimentos à família, aos amigos e a toda Rede Gazeta. — Iriny Lopes (@iriny_13) August 15, 2024

O senador Fabiano Contarato (PT) disse que Maria Alice foi uma "grande incentivadora de importantes projetos sociais no Espírito Santo".

Triste a partida de Maria Alice Paoliello Lindenberg, jornalista, pedagoga, que atuou mais de 30 anos na comunicação institucional da Rede Gazeta, sendo uma grande incentivadora de importantes projetos sociais no Espírito Santo. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) August 15, 2024

Lamento profundamente o falecimento de Dona Maria Alice Paoliello Lindenberg, aos 87 anos. Tive o privilégio de conhecê-la e admirar sua força, educação e intelectualidade. Ela deixa um legado de ética e generosidade. Que Deus conforte os corações enlutados. — Marcelo Santos (@marcelodeputado) August 15, 2024

Prefeitos da Grande Vitória lamentam

O prefeito de Vitória , Lorenzo Pazolini (Republicanos), também lamentou a morte e disse que Maria Alice “deixa uma marca importante na comunicação, arte, cultura e filantropia, através do seu trabalho na Rede Gazeta”. “Meus sentimentos à família e amigos neste momento de dor”, disse.

Sérgio Vidigal (PDT), prefeito da Serra , também destacou o trabalho de Maria Alice em projetos voltados para a educação e prestou condolências aos familiares. "Fizemos alguns projetos [para a educação] coordenados por ela aqui no município da Serra [...] Entre nós, viveu uma grande mulher, que construiu uma grande história", disse Vidigal.

Prefeito de Cariacica , Euclério Sampaio (MDB) também lamentou o falecimento da jornalista. Segundo Euclério, Dona Maria Alice "contribuiu muito para o jornalismo do Espírito Santo e do Brasil, trabalhando de maneira ética e comprometida com o Estado". Em vídeo divulgado nesta manhã, o prefeito cariaciquense também desejou conforto aos familiares de Maria.

Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito de Vila Velha , também falou sobre a tristeza da notícia da partida de Dona Maria Alice. "Deixo meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos da Rede Gazeta, empresa que ela tanto amava e ajudou a estruturar junto do jornalista Cariê Lindenberg. A empresa é um marco na comunicação do Espírito Santo e teve papel relevante na mudança de página vivida no Estado, mostrando desmandos que existiam na política", disse Arnaldinho, citando que a jornalista era uma pessoa discreta, acolhedora, compromissada com causas sociais, com dedicação à filantropia, as artes e à música.

Deputado estadual licenciado e candidato a prefeito de Vitória, João Coser (PT) ressaltou a atuação de Maria Alice na comunicação institucional da Rede Gazeta e sua liderança em projetos sociais no Estado. “Que Deus conforte o coração da família e dos amigos”.

Bruno Marianelli (Republicanos), prefeito de Linhares , fez um vídeo para lamentar a partida de Maria Alice. Nas palavras do chefe do Executivo linharense, a gestora foi uma "mulher culta, grande esposa, mãe e avó exemplar".

"[Maria Alice] teve participação ativa nos veículos da Rede Gazeta, especialmente na área de cultura e educação. Frequentou muito nossa querida Linhares, na Fazenda Três Marias. A gente tem certeza que vai deixar um grande vazio", disse Marianelli, prestando condolências à família Lindenberg.

Erick Musso, presidente do partido Republicanos no Espírito Santo, também usou as redes sociais para homenagear Dona Maria Alice.

Meus sentimentos à família Linbenberg e aos colaboradores da Rede Gazeta de Comunicação pelo falecimento de dona Maria Alice Lindenberg. Que Deus, em sua misericórdia infinita, conforte o coração de todos nesse momento de profunda dor. — Erick Musso (@MussoErick) August 15, 2024

Quem também usou as redes sociais para prestar homenagens foi o deputado federal Da Vitória (PP).

Quero deixar meus sentimentos à família e aos amigos da Dona Maria Alice Paoliello Lindenberg pelo seu falecimento. Foram 30 anos de atuação na comunicação institucional da Rede Gazeta, além da liderança de muitos projetos sociais. Que Deus conforte a todos neste momento de dor. — Da Vitoria (@depdavitoria) August 15, 2024

Victor Coelho (PSB), prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , prestou condolências aos familiares e amigos de Maria Alice, afirmando que a jornalista deixa um legado para o Espírito Santo. "Uma mulher à frente de seu tempo, que deu enorme contribuição nas áreas de educação, cultura e projetos corporativos com ações que fizeram e ainda fazem a diferença na vida dos capixabas. É uma perda enorme para o Espírito Santo, mas que deixa um grande legado. Tenho certeza que a história de Dona Maria Alice sempre nos servirá de inspiração", disse Coelho.

TV Gazeta, que Maria Alice Lindenberg foi importante na presença da Rede Gazeta na cidade colatinense no início dos anos 2000. Segundo Guerino, Dona Maria Alice era uma mulher simples, humilde e elegante que gostava de ajudar e vez as pessoas felizes. Guerino Balestrassi (PSC), prefeito de Colatina , disse, em vídeo enviado ao Bom Dia Espírito Santo, da, que Maria Alice Lindenberg foi importante na presença da Rede Gazeta na cidade colatinense no início dos anos 2000. Segundo Guerino, Dona Maria Alice era uma mulher simples, humilde e elegante que gostava de ajudar e vez as pessoas felizes.

"Muito obrigado por tudo que contribuiu no nosso município e a nossa região. A relação que tivemos com seus filhos, o Café, a Letícia e a Beatriz, fez também que a gente evoluísse mentalmente e melhorasse a nossa sociedade", disse o prefeito.

Fabrício Gandini (PSD), deputado estadual, citou que Dona Maria Alice foi uma "mulher simples, forte e inspiradora, cuja visão e compromisso com a educação e a cultura transformaram a vida de inúmeros capixabas".

"Sua dedicação e espírito pioneiro a tornaram uma referência, sempre à frente de seu tempo. Sua perda deixa uma lacuna imensurável, mas seu exemplo continuará vivo na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e trabalhar ao seu lado. Minha solidariedade à família, colaboradores e amigos", escreveu o deputado.

Velório