Casagrande decreta luto de 3 dias no ES pela morte de Dona Maria Alice

Maria Alice Lindenberg, durante solenidade na Assembleia Legislativa para homenagear à TV Gazeta por seus 40 anos Crédito: Edson Chagas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), lamentou por meio de seu perfil no X, na manhã desta quinta-feira (15), a morte Maria Alice Paoliello Lindenberg . Dona Maria Alice, como era conhecida, esteve à frente da comunicação institucional da Rede Gazeta por 30 anos. Ela faleceu durante a madrugada, e, em sua homenagem, o chefe do Executivo decretou luto oficial de três dias no Estado.

Lamento profundamente a morte de Maria Alice Paoliello Lindenberg. Foram mais de três décadas dedicadas à comunicação institucional da Rede Gazeta, sempre com compromisso e amor pelo Espírito Santo. Dona Maria Alice deixa um legado inspirador de dedicação à construção de uma… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 15, 2024

Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, o governador lembrou de Dona Maria Alice como "uma pessoa muito elegante, mas muito humilde. Sempre muito atenciosa. Se dedicava a dar atenção às pessoas. Uma pessoa muito ligada à cultura, à arte", disse.

Segundo Casagrande, a importância de Dona Maria Alice vai além da vida empresarial. "O legado que fica é o de exemplo. De uma pessoa que se dedicava a uma sociedade melhor. Ela fica eternizada pelo que ela fez pela gente", afirmou.

Durante a gestão de Dona Maria Alice, a Rede Gazeta conquistou 12 prêmios da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), onde ela também foi diretora e foi homenageada algumas vezes. Recebeu, por exemplo, a comenda Domingos Martins, na Assembleia Legislativa, honraria concedida às personalidades e instituições que tenham prestado relevantes serviços à população do Espírito Santo.