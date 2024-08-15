Vitória decreta luto de três dias pela morte da Maria Alice Paoliello Lindenberg

Reconhecida no mercado de comunicação corporativa no Espírito Santo, Maria Alice também se destacava por seu envolvimento com movimentos filantrópicos, incluindo a fundação da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) e do Selo Compromisso com a Criança.