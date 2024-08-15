Vitória decreta luto de três dias pela morte da Maria Alice Paoliello Lindenberg

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, declarou luto oficial de três dias pela morte de Maria Alice Paoliello Lindenberg, uma das principais acionistas da Rede Gazeta. Com a carreira construída na área de comunicação corporativa do grupo, o falecimento da empresária ocorreu na manhã desta quinta-feira (15). Além do Executivo da Capital, o governador Renato Casagrande também decretou luto de três dias.
Dona Maria Alice estruturou e desenvolveu a área de relações institucionais do grupo desde 1987, comandando os trabalhos até 2014, sempre determinada e competente. Lidou com as atividades de lá como missões de transformação social, muito antes disso virar uma diretriz entre as empresas que hoje buscam formas de seguir nessa direção. Antes do caminho corporativo, Maria Alice foi repórter de Cultura do jornal A Gazeta, no Caderno Dois, onde entrou em 1983, deixando clara sua inclinação para as artes e movimentos culturais de modo geral.
Durante a gestão de Dona Maria Alice, a Rede Gazeta conquistou 12 prêmios da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), onde ela também foi diretora e foi homenageada algumas vezes. Recebeu, por exemplo, a comenda Domingos Martins, na Assembleia Legislativa, honraria concedida às personalidades e instituições que tenham prestado relevantes serviços à população do Espírito Santo.
A filantropia também é uma face marcante da vida de Dona Maria Alice. Ela foi vice-presidente da Ação Comunitária do Espírito Santo (Aces), apoiou programas voltados aos jovens em situação de vulnerabilidade, proporcionando acesso à cultura e auxiliando na busca pelo primeiro emprego.
Reconhecida no mercado de comunicação corporativa no Espírito Santo, Maria Alice também se destacava por seu envolvimento com movimentos filantrópicos, incluindo a fundação da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) e do Selo Compromisso com a Criança.