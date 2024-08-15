Instituições empresariais destacam brilhantismo de Maria Alice Paoliello Lindenberg

Com mais de 30 anos de atuação no setor de comunicação corporativa da Rede Gazeta, Maria Alice Paoliello Lindenberg é lembrada por seu brilhantismo e por sua dedicação ao trabalho, pelas instituições empresariais do Espírito Santo. Morta aos 87 anos, além de acionista do grupo de comunicação, atuou também como jornalista e ativamente em projetos sociais e corporativos capixabas.
Em nota, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) manifestou seu mais profundo pesar pelo falecimento de Maria Alice. Destacando-a como uma "respeitada jornalista e líder de Relações Institucionais da Rede Gazeta".
"Durante mais de 30 anos, Dona Maria Alice, como era conhecida, desempenhou suas funções com brilhantismo e dedicação, deixando um legado imensurável de compromisso, ética e dedicação. Neste momento de dor, a Findes se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho. Que sua memória seja sempre lembrada por sua capacidade de articular diálogos construtivos e por sua contribuição ao fortalecimento das relações institucionais no Espírito Santo"
A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), divulgou nota sobre a partida da jornalista, citada como revolucionária em seus projetos. "A Gazeta na Sala de Aula, Projeto Educar e incentivos à Orquestra Sinfônica do Espírito Santo são alguns projetos desenvolvidos em sua sala. Seu trabalho ao longo de décadas rendeu diversos prêmios. Conquistou troféus do Prêmio Aberje em 12 ocasiões, e sua ligação com a associação vai bem além. Maria Alice foi Conselheira Fiscal entre 1999 e 2004 e integrou o Conselho Consultivo entre os anos de 2005 a 2014", divulgou a Aberje.
"Em nossa memória, Maria Alice é presente como Conselheira Emérita da Aberje. A sua sabedoria e amizade nos guiará diante dos momentos de paz e de grandes desafios. Viva Maria Alice", disse Paulo Nassar, professor titular da ECA-USP e diretor-presidente da Aberje.
Ádila Damiani, diretora-executiva da Transparência Capixaba, também enviou mensagem de condolências aos familiares e amigos de Maria Alice. Segundo Ádila, Dona Maria Alice foi uma mulher inspiradora. "Defensora da transparência nas organizações, mostrou a sua integridade mesmo nas organizações privadas. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz."
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo(Ibef-ES) também lamentou a perda da Dona Maria Alice. Em nota, a entidade relembrou a participação da empresária em projetos como A Gazeta na Sala de Aula e o Educar.
"Ela deixa um legado de transformação social e inspiração para todos nós na vida empresarial e pessoal"
O Sindicado do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades) também lamentou o falecimento de Dona Maria Alice, responsável por relevantes projetos sociais e culturais. "Nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos. Sua memória e contribuição continuarão a inspirar", escreveu o presidente do Sincades, Idalberto Luiz Moro.
Também em nota enviada à imprensa, o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex) destacou a contribuição significativa de Maria Alice para a sociedade capixaba. "Será sempre lembrada e referência para todos. Enviamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos, e nos solidarizamos neste momento de tristeza", pontuou Sidemar Costa, presidente da instituição.
O Sistema Fecomércio-ES, composto por Sesc e Senac, também manifestou condolências pela partida de Dona Maria Alice.
"Ela foi uma figura admirável e muito querida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Maria Alice, com sua notável dedicação, contribuiu significativamente com missões de transformação social no Espírito Santo, entre elas a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer e a Ação Comunitária do Espírito Santo. Seu trabalho de relações institucionais e comunicação corporativa deu grande exemplo para as empresas capixabas sobre a importância de se engajarem em causas sociais. Seu legado será sempre lembrado com carinho e respeito. Neste momento difícil, expressamos nossa solidariedade à família Lindenberg. Que encontrem conforto e força para enfrentar esta perda", divulgou a entidade.