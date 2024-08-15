Sindicato dos Jornalistas do ES lamenta morte de Maria Alice Lindenberg

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo (Sindijornalistas-ES) lamentou a morte de Maria Alice Paoliello Lindenberg, ocorrida nesta quinta-feira (15).
Em nota de pesar, o sindicato se solidarizou com familiares e amigos da jornalista. “Maria Alice foi filiada ao Sindicato dos Jornalistas, repórter da área de cultura do Jornal A Gazeta, na década 1980, e liderou importantes projetos sociais no Estado”, divulgou o Sindijornalistas-ES.
Após a divulgação da morte de Dona Maria Alice, como era conhecida, autoridades também lamentaram a partida e prestaram condolências aos familiares e amigos.
Além de jornalista, Maria era pedagoga e responsável por variados projetos sociais no Espírito Santo, ligados à música e outras vertentes culturais.
O velório será realizado nesta quinta-feira, das 14 às 17 horas, no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Em seguida, o corpo será cremado em cerimônia restrita à família.
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