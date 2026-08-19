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Associação de Jornais

Café Lindenberg é reeleito para presidir Conselho de Administração da ANJ

Em assembleia geral nesta quarta-feira (19), o jornalista Marcelo Rech foi reconduzido à presidência-executiva da entidade

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2026 às 19:56
Eleição da nova diretoria da Associação Nacional de Jornais (ANJ)
Nova diretoria eleita da Associação Nacional de Jornais (ANJ) Augusto Coelho/Comunicâmera

O presidente da Rede Gazeta, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, o Café, foi reeleito presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Jornais (ANJ), enquanto o jornalista Marcelo Rech foi reconduzido à presidência-executiva da entidade. O pleito ocorreu durante a assembleia geral das editoras associadas, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (19), e definiu os líderes dos órgãos diretivos e fiscais para o quadriênio 2026-2030.


À frente do Conselho de Administração, Café Lindenberg continuará a liderar o colegiado nacional que reúne representantes de mais de 100 empresas jornalísticas de diferentes regiões do país. O órgão é responsável por traçar as diretrizes institucionais estratégicas da ANJ.


Marcelo Rech segue na presidência-executiva da ANJ, em meio a um período marcado por mudanças no jornalismo e no ambiente digital. A entidade tem entre as prioridades a defesa das liberdades de imprensa e de expressão, a sustentabilidade econômica do jornalismo profissional, os direitos autorais e a remuneração pelo uso da produção jornalística por plataformas digitais e empresas de inteligência artificial.

O presidente-executivo Marcelo Rech e o presidente do Conselho de Administração Café Lindenberg, da Associação Nacional de Jornais (ANJ)
Marcelo Rech e Café Lindenberg foram reeleitos em assembleia da ANJ. Augusto Coelho/Comunicâmera

A nova diretoria eleita conta ainda com Maria Judith de Brito (da Folha de S.Paulo) na vice-presidência financeira e Ana Amélia Cunha Pereira Filizola (Gazeta do Povo) como vice-presidente secretária.


Também foram eleitos vice-presidentes:


  • Antonio Carlos Moreira Turqueto, de O Popular (GO);
  • Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Junior, do Correio* (BA);
  • Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, de A Gazeta (ES);
  • Francisco Mesquita Neto, de O Estado de S.Paulo (SP);
  • João Roberto Marinho, de O Globo (RJ);
  • Luciana de Alcântara Dummar, de O Povo (CE);
  • Mário Alberto de Paula Gusmão, do Jornal NH (RS);
  • Nelson Pacheco Sirotsky, de Zero Hora (RS);
  • Roberto Clemente Santini, de A Tribuna (SP);
  • Sylvino de Godoy Neto, do Correio Popular (SP).

A assembleia também definiu a composição do Conselho Fiscal. Eládio Dios Vieira da Cunha, do Jornal do Povo (RS), assume a presidência do colegiado. Alex Sandro Nunes Magalhães, do Diário do Nordeste (CE), e José Nicolás Murta Mejía, da Folha de Londrina (PR), completam a relação de titulares.

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