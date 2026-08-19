Café Lindenberg é reeleito para presidir Conselho de Administração da ANJ

O presidente da Rede Gazeta, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, o Café, foi reeleito presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Jornais (ANJ), enquanto o jornalista Marcelo Rech foi reconduzido à presidência-executiva da entidade. O pleito ocorreu durante a assembleia geral das editoras associadas, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (19), e definiu os líderes dos órgãos diretivos e fiscais para o quadriênio 2026-2030.





À frente do Conselho de Administração, Café Lindenberg continuará a liderar o colegiado nacional que reúne representantes de mais de 100 empresas jornalísticas de diferentes regiões do país. O órgão é responsável por traçar as diretrizes institucionais estratégicas da ANJ.





Marcelo Rech segue na presidência-executiva da ANJ, em meio a um período marcado por mudanças no jornalismo e no ambiente digital. A entidade tem entre as prioridades a defesa das liberdades de imprensa e de expressão, a sustentabilidade econômica do jornalismo profissional, os direitos autorais e a remuneração pelo uso da produção jornalística por plataformas digitais e empresas de inteligência artificial.