Café Lindenberg é reeleito para presidir Conselho de Administração da ANJ

O presidente da Rede Gazeta, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, o Café, foi reeleito presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Jornais (ANJ), enquanto o jornalista Marcelo Rech foi reconduzido à presidência-executiva da entidade. O pleito ocorreu durante a assembleia geral das editoras associadas, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (19), e definiu os líderes dos órgãos diretivos e fiscais para o quadriênio 2026-2030.
À frente do Conselho de Administração, Café Lindenberg continuará a liderar o colegiado nacional que reúne representantes de mais de 100 empresas jornalísticas de diferentes regiões do país.
Marcelo Rech segue na presidência-executiva da ANJ, em meio a um período marcado por mudanças no jornalismo e no ambiente digital. A entidade tem entre as prioridades a defesa das liberdades de imprensa e de expressão, a sustentabilidade econômica do jornalismo profissional, os direitos autorais e a remuneração pelo uso da produção jornalística por plataformas digitais e empresas de inteligência artificial.
A nova diretoria eleita conta ainda com Maria Judith de Brito (da Folha de S.Paulo) na vice-presidência financeira e Ana Amélia Cunha Pereira Filizola (Gazeta do Povo) como vice-presidente secretária.
Também foram eleitos vice-presidentes:
- Antonio Carlos Moreira Turqueto, de O Popular (GO);
- Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Junior, do Correio* (BA);
- Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, de A Gazeta (ES);
- Francisco Mesquita Neto, de O Estado de S.Paulo (SP);
- João Roberto Marinho, de O Globo (RJ);
- Luciana de Alcântara Dummar, de O Povo (CE);
- Mário Alberto de Paula Gusmão, do Jornal NH (RS);
- Nelson Pacheco Sirotsky, de Zero Hora (RS);
- Roberto Clemente Santini, de A Tribuna (SP);
- Sylvino de Godoy Neto, do Correio Popular (SP).