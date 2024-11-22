Café Lindenberg: "O ES tem o diferencial de uma relação público-privada de qualidade"

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta. Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva

Em um ano marcado por eleições municipais, eventos climáticos extremos no país e uma verdadeira revolução tecnológica, gerada pela inteligência artificial, batendo à porta de todos os segmentos, as principais lideranças empresariais e políticas do Estado iniciaram a tarde desta sexta-feira (22) na 19ª edição do Pedra Azul Summit, tradicional encontro de cúpula promovido pela Rede Gazeta.

Coube ao presidente do grupo, Café Lindenberg, abrir a programação, lembrando que uma reunião deste calibre - que neste ano reúne cerca de 200 convidados - já contribuiu para o fortalecimento das instituições no território capixaba.

"Nós acreditamos que o Espírito Santo tem um grande diferencial: a qualidade na relação público-privada, que foi crucial para reverter uma trajetória que quase levou nosso Estado à ruína. Esse alinhamento é essencial para fortalecer o ambiente de negócios capixaba", destacou Café. O Pedra Azul Summit segue com programação até a tarde de sábado (23).

Criado em 2006, com o nome de "Encontro de Lideranças de Pedra Azul", o evento marca também o primeiro encontro dos prefeitos estreantes Renzo Vasconcelos (Colatina) e Weverson Meireles (Serra) com os reeleitos Arnaldinho Borgo (Vila Velha) e Wanderson Bueno (Viana). O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, encerra a programação, no sábado, falando sobre as perspectivas econômicas e sociais do Estado para 2025 - penúltimo ano de sua gestão.