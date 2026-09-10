Especial “50 anos de história”, na TV Gazeta, celebra trajetória da emissora

Toda história é feita de pessoas. E, nos 50 anos da TV Gazeta, são elas que conduzem a narrativa do programa especial “ 50 anos de história ”, produção marcada para ir ao ar neste sábado (12), a partir das 8h30. Com apresentação de Will Loyola, o programa promove uma viagem no tempo na história da emissora para contar uma trajetória que ultrapassa a tela e se conecta diretamente com a vida dos capixabas ao longo de cinco décadas.





Com duração de aproximadamente 28 minutos, o especial revisita memórias, revela bastidores e mostra como a emissora continua sendo construída diariamente. Para contar essa história, personagens que fizeram e fazem parte da trajetória dessas cinco décadas compartilham lembranças, bastidores e momentos marcantes com a TV Gazeta. Além disso, o programa especial acompanha e registra o trabalho cotidiano dentro da emissora, revelando o dinamismo e a engrenagem do que acontece por trás das câmeras.



