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"A gente se vê em você"

Especial “50 anos de história”, na TV Gazeta, celebra trajetória da emissora

Em uma viagem por lembranças, personagens e cenas que atravessam cinco décadas, especial reúne profissionais e audiência para contar histórias que se confundem com a própria trajetória da televisão capixaba
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 08:30

No especial de 50 anos da TV Gazeta, histórias que passam por cinco décadas serão contadas e reveladas
No especial de 50 anos da TV Gazeta, histórias que passam por cinco décadas serão contadas e reveladas Gabriely Moro
Toda história é feita de pessoas. E, nos 50 anos da TV Gazeta, são elas que conduzem a narrativa do programa especial50 anos de história”, produção marcada para ir ao ar neste sábado (12), a partir das 8h30. Com apresentação de Will Loyola, o programa promove uma viagem no tempo na história da emissora para contar uma trajetória que ultrapassa a tela e se conecta diretamente com a vida dos capixabas ao longo de cinco décadas. 

Com duração de aproximadamente 28 minutos, o especial revisita memórias, revela bastidores e mostra como a emissora continua sendo construída diariamente. Para contar essa história, personagens que fizeram e fazem parte da trajetória dessas cinco décadas compartilham lembranças, bastidores e momentos marcantes com a TV Gazeta. Além disso, o programa especial acompanha e registra o trabalho cotidiano dentro da emissora, revelando o dinamismo e a engrenagem do que acontece por trás das câmeras. 

Para resgatar essa memória do público, o especial também propõe uma experiência afetiva ao longo do programa. Um ambiente intimista foi instalado em um espaço público com fones de ouvido disponíveis para que os passantes pudessem ouvir “Devaneio”. A composição assinada por Cariê Lindenberg, fundador da TV Gazeta, marcou diferentes gerações de espectadores e embalava a abertura e encerramento da programação da emissora. 
A gente se vê em setembro
A comemoração dos 50 anos da TV Gazeta começa antes da exibição do especial e se espalha pela programação da emissora durante todo o mês de setembro. O Gazeta Meio Dia apresenta uma série de reportagens especiais que percorrem diferentes momentos dessa trajetória até o dia 11 de setembro , data oficial do aniversário. 

No dia 11 de setembro, o Bom Dia Espírito Santo também entra no clima da comemoração com uma edição especial realizada fora do estúdio, levando uma celebração para mais perto do público. Na mesma data, o programa Globo Repórter, da TV Globo, dedica toda sua duração e leva para o Brasil produções que festejam as cinco décadas da emissora.

Aos domingos de setembro, é a vez do Jornal do Campo participar da homenagem com conteúdos especiais que também se conectam à trajetória da emissora e ao Espírito Santo. 

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