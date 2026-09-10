Treinar descalço ou de tênis? Veja 7 cuidados antes de seguir a prática de Virgínia Fonseca

Na academia, o calçado não interfere apenas na execução dos movimentos. Ele também cria uma barreira de proteção para os pés em um ambiente com pesos, equipamentos e circulação constante de pessoas. Por isso, mesmo quando determinado exercício pode ser realizado descalço, é preciso avaliar se o próprio ambiente oferece condições seguras para isso. “Segurança não envolve apenas a biomecânica. O contexto em que aquele exercício está sendo realizado também precisa ser considerado”, ressalta o médico.