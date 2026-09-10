Atacado Vem abre mais de 100 vagas de emprego em nova loja no ES

O Atacado Vem está com mais de 100 vagas de emprego abertas para a composição do quadro de funcionários da nova unidade que será instalada em Praia Grande, distrito de Fundão. A previsão é de que o empreendimento seja inaugurado em novembro.
Os postos contemplam diferentes funções operacionais e oferecem oportunidades para profissionais com ou sem experiência.
Entre os cargos disponíveis estão:
Açougueiro (com e sem experiência);
Auxiliar de limpeza;
Atendente de padaria;
Balconista de frios;
Operador de caixa;
Repositor.
A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de acesso a um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, alimentação na empresa, desconto em compras, prêmio assiduidade e escala de trabalho 5x2.
Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 99246-0966.
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