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Atacado Vem abre mais de 100 vagas de emprego em nova loja no ES

Oportunidades são para diferentes áreas operacionais para atuar na unidade que vai funcionar em Praia Grande a partir de novembro

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 12:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 set 2026 às 12:16
Perspectiva da nova unidade do Atacado Vem
Perspectiva da nova unidade do Atacado Vem Divulgação

O Atacado Vem está com mais de 100 vagas de emprego abertas para a composição do quadro de funcionários da nova unidade que será instalada em Praia Grande, distrito de  Fundão. A previsão é de que o empreendimento seja inaugurado em novembro.


Os postos contemplam diferentes funções operacionais e oferecem oportunidades para profissionais com ou sem experiência.

Entre os cargos disponíveis estão:

  • Açougueiro (com e sem experiência);

  • Auxiliar de limpeza;

  • Atendente de padaria;

  • Balconista de frios;

  • Operador de caixa;

  • Repositor.

A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de acesso a um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, alimentação na empresa, desconto em compras, prêmio assiduidade e escala de trabalho 5x2.


Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 99246-0966.

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