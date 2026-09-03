Operadora de internet abre vagas de emprego para Vila Velha e Linhares

A operadora capixaba de internet Loga está com vagas de emprego abertas para atuação em duas cidades do Espírito Santo.
Em Vila Velha, as oportunidades são para os cargos de auxiliar de instalação e reparo, consultor técnico predial e encarregado de rede de cabeamento. Há também chances em Linhares, com postos para coordenador de operações regionais.
Os candidatos devem ter o ensino médio completo e experiência prévia na área. A exceção é o cargo de coordenador, que exige ensino superior completo ou em andamento. Todas as funções requerem disponibilidade para viagens, com exceção da vaga de consultor técnico.
A empresa oferece prêmios por produtividade, vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida, entre outros benefícios.
Mais detalhes sobre a jornada de trabalho e as atribuições de cada cargo podem ser conferidos no perfil da empresa no Linkedin.
Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga desejada no campo de assunto, ou cadastrar os dados diretamente na página de carreira da Loga.
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