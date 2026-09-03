Operadora de internet abre vagas de emprego para Vila Velha e Linhares

A operadora capixaba de internet Loga está com vagas de emprego abertas para atuação em duas cidades do Espírito Santo.





Em Vila Velha, as oportunidades são para os cargos de auxiliar de instalação e reparo, consultor técnico predial e encarregado de rede de cabeamento. Há também chances em Linhares, com postos para coordenador de operações regionais.