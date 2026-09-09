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Nova fábrica da Perfilados Rio Doce vai abrir 70 empregos até dezembro no ES

As contratações vão ocorrer em diferentes áreas, como produção e operações, manutenção, elétrica, mecânica, gestão e supervisão, além de funções técnicas

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 13:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 set 2026 às 13:15
Nova fábrica da Perfilados Rio Doce
Nova fábrica da Perfilados Rio Doce Divulgação

A nova fábrica da Perfilados Rio Doce (PRD), empresa do Grupo RDG Aços do Brasil, vai abrir 70 vagas de emprego até dezembro de 2026. O empreendimento, que será inaugurado na próxima semana, tem previsão de gerar 250 postos de trabalho, sendo 160 no primeiro ano de operação.


As contratações vão ocorrer em diferentes áreas, como produção e operações, manutenção, elétrica, mecânica, gestão e supervisão, além de funções técnicas.


Entre as funções ofertadas, estão: auxiliar de carga e descarga, motorista, operador de máquina, auxiliar de produção, inspetor de qualidade e técnico em segurança do trabalho.

Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].


Além dos empregos diretos, a operação deve movimentar a cadeia de fornecedores e serviços, gerando impacto econômico indireto para a região.


A expansão industrial recebeu investimento de R$ 350 milhões em recursos próprios e tem como objetivo ampliar a capacidade produtiva e diversificar o portfólio da empresa, com estrutura para atender a segmentos como os da construção civil, automotivo, naval e moveleiro, fortalecendo a atuação da marca no mercado nacional.


A unidade ocupa um terreno de aproximadamente 150 mil metros quadrados, com 62 mil metros quadrados de área construída. A produção será voltada para tubos e perfis de aço, além de contar com um sistema de galvanização a fogo, tecnologia que amplia a proteção e a durabilidade dos produtos.

A inauguração da nova unidade está marcada para o dia 17 de setembro, na Rodovia do Contorno, na Serra.


O diretor comercial da RDG Aços do Brasil, Maurício Suarez, comenta que o investimento deve contribuir para um crescimento expressivo da produção com a entrada dos novos produtos. A expectativa é que a empresa aumente de 40% a 50% o volume produzido, acompanhando a ampliação do portfólio e a demanda do mercado.


A Perfilados Rio Doce tem outra planta industrial em Linhares. A empresa estima que o empreendimento na Serra contribua para ampliar a capacidade produtiva e fortalecer sua presença no setor metalmecânico capixaba.

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