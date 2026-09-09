Nova fábrica da Perfilados Rio Doce vai abrir 70 empregos até dezembro no ES

A nova fábrica da Perfilados Rio Doce (PRD), empresa do Grupo RDG Aços do Brasil, vai abrir 70 vagas de emprego até dezembro de 2026. O empreendimento, que será inaugurado na próxima semana, tem previsão de gerar 250 postos de trabalho, sendo 160 no primeiro ano de operação.





As contratações vão ocorrer em diferentes áreas, como produção e operações, manutenção, elétrica, mecânica, gestão e supervisão, além de funções técnicas.





Entre as funções ofertadas, estão: auxiliar de carga e descarga, motorista, operador de máquina, auxiliar de produção, inspetor de qualidade e técnico em segurança do trabalho.