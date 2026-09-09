Quadrilha em setembro? Serraiá reúne 11 grupos e R$61 mil em prêmio em concurso no ES

Quem disse que festa junina precisa acabar em julho? Em pleno setembro, o clima de arraiá toma conta de Jacaraípe, na Serra, neste fim de semana. A Praça Encontro das Águas recebe, neste sábado (12) e domingo (13), a segunda etapa classificatória do Serraiá 2026, maior concurso de quadrilhas do Espírito Santo. A entrada é gratuita.
Ao todo, 11 quadrilhas vão entrar na pista em busca de uma das quatro vagas para a grande final. Além das apresentações, o público poderá aproveitar shows de forró e uma vila gastronômica com 20 barracas de comidas e bebidas típicas.
A etapa, que teve a data remarcada devido a readequações necessárias para a realização do evento, começa às 17h nos dois dias. No sábado, se apresentam Arraiá Só Pela Metade, Vai Dar o Que Falar, Nós Enverga Mas Não Quebra, Disse me Disse e Matuta Moderna.
Já no domingo, é a vez de Arraiá MSJ, Junina Renascer, Juntos e Misturados, Arraiá Raio de Sol, Império Brasileiro e Família Buscapé. Os shows de Mafuá e Havenga também fazem parte da programação.
Cada grupo terá até 30 minutos para apresentar seu espetáculo, com 10 minutos de intervalo para a troca de palco. As apresentações serão avaliadas por cinco jurados e dois fiscais de pista.
Entre os critérios estão coreografia, animação, trilha sonora, originalidade, harmonia, evolução, coerência estética e figurino.
As quatro melhores quadrilhas da etapa garantem uma vaga na final e também recebem R$ 2 mil cada. Elas se juntam aos grupos já classificados na primeira fase, realizada em Barcelona: Império Junino, Junina Abrashow, Flor de Lis e Estrela Cadente.
Na grande final, a premiação total será de R$ 61 mil. A campeã levará R$ 19 mil, enquanto as quadrilhas classificadas do segundo ao quinto lugar receberão R$ 9 mil, R$ 4 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.
Também haverá premiação para os destaques individuais nas categorias Dama, Cavalheiro, Rainha, Rei, Noiva e Noivo.
A realização em setembro dá ao Serraiá um calendário pouco convencional para quem associa as quadrilhas aos meses de junho e julho. A proposta, porém, mantém os principais elementos das festas tradicionais, reunindo música, dança, figurinos elaborados e comidas típicas.
Para Tiago Maia, coordenador artístico e curador do evento, o público pode esperar apresentações de alto nível nesta segunda etapa.
É vibrante ver a plateia contagiar os dançarinos em apresentações impecáveis, sustentadas por uma estrutura técnica igualmente impecável. Para os próximos dias, o público pode esperar um show ainda mais marcante
Segundo a coordenadora-geral do Serraiá, Symonny Pylro, a proposta também é fortalecer a cultura ligada às quadrilhas no Estado.
“Nossa missão vai além de entregar uma festa bonita. O que o público vê no palco é o resultado de meses de dedicação das equipes, e ver uma praça lotada e vibrante nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para consolidar o evento no calendário oficial do Espírito Santo”, destaca.
Sábado (12)
A partir das 17h
Arraiá Só Pela Metade
Vai Dar o Que Falar
Nós Enverga Mas Não Quebra
Disse me Disse
Matuta Moderna
Domingo (13)
A partir das 17h
Arraiá MSJ
Junina Renascer
Juntos e Misturados
Arraiá Raio de Sol
Império Brasileiro
Família Buscapé
Nos dois dias, o público também poderá aproveitar a vila gastronômica com 20 barracas.
Serraiá 2026 – 2ª etapa classificatória
Quando: 12 e 13 de setembro
Horário: das 17h às 22h30
Onde: Praça Encontro das Águas, Avenida Abido Saad, s/n, Parque Jacaraípe, Serra
Entrada: gratuita
A grande final está marcada para 18 e 19 de setembro. O local ainda será divulgado.