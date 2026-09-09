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Na Serra

Quadrilha em setembro? Serraiá reúne 11 grupos e R$61 mil em prêmio em concurso no ES

Segunda etapa do concurso reúne 11 grupos em Jacaraípe em busca de quatro vagas na final, que terá R$ 61 mil em prêmios
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 13:54

Onze quadrilhas disputam vagas na final do maior concurso de quadrilhas do ES neste fim de semana
Onze quadrilhas disputam vagas na final do maior concurso de quadrilhas do ES neste fim de semana João Vitor Duda

Quem disse que festa junina precisa acabar em julho? Em pleno setembro, o clima de arraiá toma conta de Jacaraípe, na Serra, neste fim de semana. A Praça Encontro das Águas recebe, neste sábado (12) e domingo (13), a segunda etapa classificatória do Serraiá 2026, maior concurso de quadrilhas do Espírito Santo. A entrada é gratuita.


Ao todo, 11 quadrilhas vão entrar na pista em busca de uma das quatro vagas para a grande final. Além das apresentações, o público poderá aproveitar shows de forró e uma vila gastronômica com 20 barracas de comidas e bebidas típicas.


A etapa, que teve a data remarcada devido a readequações necessárias para a realização do evento, começa às 17h nos dois dias. No sábado, se apresentam Arraiá Só Pela Metade, Vai Dar o Que Falar, Nós Enverga Mas Não Quebra, Disse me Disse e Matuta Moderna.


Já no domingo, é a vez de Arraiá MSJ, Junina Renascer, Juntos e Misturados, Arraiá Raio de Sol, Império Brasileiro e Família Buscapé. Os shows de Mafuá e Havenga também fazem parte da programação.

Disputa por vagas na final
Quadrilha em setembro? 11 grupos disputam vagas e R$ 61 mil em concurso no ES
Quadrilha em setembro? 11 grupos disputam vagas e R$ 61 mil em concurso no ES João Vitor Duda

Cada grupo terá até 30 minutos para apresentar seu espetáculo, com 10 minutos de intervalo para a troca de palco. As apresentações serão avaliadas por cinco jurados e dois fiscais de pista.


Entre os critérios estão coreografia, animação, trilha sonora, originalidade, harmonia, evolução, coerência estética e figurino.


As quatro melhores quadrilhas da etapa garantem uma vaga na final e também recebem R$ 2 mil cada. Elas se juntam aos grupos já classificados na primeira fase, realizada em Barcelona: Império Junino, Junina Abrashow, Flor de Lis e Estrela Cadente.


Na grande final, a premiação total será de R$ 61 mil. A campeã levará R$ 19 mil, enquanto as quadrilhas classificadas do segundo ao quinto lugar receberão R$ 9 mil, R$ 4 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.


Também haverá premiação para os destaques individuais nas categorias Dama, Cavalheiro, Rainha, Rei, Noiva e Noivo.

Festival de quadrilhas fora de época
Segunda etapa do concurso reúne 11 grupos em Jacaraípe em busca de quatro vagas na final
Segunda etapa do concurso reúne 11 grupos em Jacaraípe em busca de quatro vagas na final João Vitor Duda

A realização em setembro dá ao Serraiá um calendário pouco convencional para quem associa as quadrilhas aos meses de junho e julho. A proposta, porém, mantém os principais elementos das festas tradicionais, reunindo música, dança, figurinos elaborados e comidas típicas.


Para Tiago Maia, coordenador artístico e curador do evento, o público pode esperar apresentações de alto nível nesta segunda etapa.

É vibrante ver a plateia contagiar os dançarinos em apresentações impecáveis, sustentadas por uma estrutura técnica igualmente impecável. Para os próximos dias, o público pode esperar um show ainda mais marcante


Segundo a coordenadora-geral do Serraiá, Symonny Pylro, a proposta também é fortalecer a cultura ligada às quadrilhas no Estado.


“Nossa missão vai além de entregar uma festa bonita. O que o público vê no palco é o resultado de meses de dedicação das equipes, e ver uma praça lotada e vibrante nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para consolidar o evento no calendário oficial do Espírito Santo”, destaca.

Programação do Serraiá

Sábado (12)


A partir das 17h

Arraiá Só Pela Metade

Vai Dar o Que Falar

Nós Enverga Mas Não Quebra

Disse me Disse

Matuta Moderna


Domingo (13)


A partir das 17h

Arraiá MSJ

Junina Renascer

Juntos e Misturados

Arraiá Raio de Sol

Império Brasileiro

Família Buscapé


Nos dois dias, o público também poderá aproveitar a vila gastronômica com 20 barracas.

Serviço

Serraiá 2026 – 2ª etapa classificatória

Quando: 12 e 13 de setembro

Horário: das 17h às 22h30

Onde: Praça Encontro das Águas, Avenida Abido Saad, s/n, Parque Jacaraípe, Serra

Entrada: gratuita


A grande final está marcada para 18 e 19 de setembro. O local ainda será divulgado.

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