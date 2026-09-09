Quadrilha em setembro? Serraiá reúne 11 grupos e R$61 mil em prêmio em concurso no ES

Quem disse que festa junina precisa acabar em julho? Em pleno setembro, o clima de arraiá toma conta de Jacaraípe, na Serra, neste fim de semana. A Praça Encontro das Águas recebe, neste sábado (12) e domingo (13), a segunda etapa classificatória do Serraiá 2026, maior concurso de quadrilhas do Espírito Santo. A entrada é gratuita.





Ao todo, 11 quadrilhas vão entrar na pista em busca de uma das quatro vagas para a grande final. Além das apresentações, o público poderá aproveitar shows de forró e uma vila gastronômica com 20 barracas de comidas e bebidas típicas.





A etapa, que teve a data remarcada devido a readequações necessárias para a realização do evento, começa às 17h nos dois dias. No sábado, se apresentam Arraiá Só Pela Metade, Vai Dar o Que Falar, Nós Enverga Mas Não Quebra, Disse me Disse e Matuta Moderna.





Já no domingo, é a vez de Arraiá MSJ, Junina Renascer, Juntos e Misturados, Arraiá Raio de Sol, Império Brasileiro e Família Buscapé. Os shows de Mafuá e Havenga também fazem parte da programação.