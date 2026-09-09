"Que Apetite!": conheça o time de jurados da segunda temporada

Em 10 dias, as manhãs de sábado da TV Gazeta ficarão ainda mais saborosas. A segunda temporada do reality culinário Que Apetite! estreia no dia 19 de setembro, às 8h30. Com episódios semanais, a nova edição terá 8 episódios e um time de jurados preparado para saborear e avaliar cada prato.
Depois de conhecer os participantes que disputam o prêmio de R$ 30 mil, é hora de conhecer quem estará do outro lado da bancada: um trio de experts, com diferentes especialidades, que terá a missão de degustar e avaliar os pratos da competição.
Especialistas em diferentes tipos de cozinha, o trio de jurados da segunda edição de Que Apetite! conta com veteranos, uma novata e uma mesma proposta: eleger o melhor cozinheiro entre 10 competidores.
A seguir, conheça um pouco mais sobre a trajetória de cada um:
Harum Katharian tem 38 anos, é de São Paulo e pai da Anaises. Cresceu em meio a diferentes cortes de sushi e teve, na cozinha da mãe, aos 5 anos, o primeiro contato com a gastronomia. Aos 21, iniciou a trajetória profissional na área e, desde então, trabalhou ao lado de grandes nomes, como Erick Jacquin e Pascal Valero.
Formado em gastronomia francesa, atualmente é chef de cozinha do Bistrô e Adega Gran Cave, na Mata da Praia, em Vitória, onde desenvolve uma gastronomia contemporânea com influências de diferentes países.
De volta à bancada de jurados, Harum espera encontrar participantes que vão além de saber cozinhar. Paixão, técnica, criatividade e personalidade estão entre as características que considera importantes, assim como a capacidade de trabalhar sob pressão, tomar decisões, respeitar os ingredientes e demonstrar organização e disciplina.
Para ele, um prato marcante é aquele capaz de surpreender sem deixar de lado sua essência. “Valorizo muito uma execução técnica, mas, acima de tudo, procuro equilíbrio, identidade e propósito. Gosto quando cada elemento está ali por uma razão, quando os sabores conversam entre si e quando o prato consegue despertar memória, emoção ou curiosidade”, destaca.
Aos participantes, o chef deixa um conselho: complexidade não é sinônimo de qualidade. “Às vezes, a simplicidade, quando bem executada, é muito mais impactante. Para mim, um grande prato é aquele que, depois da primeira garfada, continua na cabeça muito tempo depois de terminar”, diz.
Novata no time de jurados, Júlia Faria é casada com Bebeto e mãe de Lucca e Liz. Neste mês de setembro, faz sua estreia na segunda temporada de Que Apetite!.
"Estar hoje como jurada é um privilégio, principalmente por ter sido escolhida entre tantos chefs excelentes que temos no estado. E confesso que estar desse lado é bem mais confortável!", compartilha.
É empresária e chef de cozinha, atuando à frente do restaurante Daju Bistrô, na Mata Vitória, em Vitória, e Solar da Praia, em Iriri. Também é a chef responsável pelo cerimonial e buffet Casa Goiaba.
Desde nova, Júlia saboreou as receitas preparadas por seus familiares. As possibilidades de criar, inovar e transformar a levaram para esse universo. "Foi dessa convivência e dessa memória afetiva que nasceu a minha paixão pela cozinha", conta.
Hoje, se dedica a uma cozinha de base brasileira, afetiva e contemporânea. "Gosto de valorizar ingredientes, sabores e referências brasileiras, trazendo também técnicas e influências de outras cozinhas", destaca.
A criatividade, a técnica, o sabor e o equilíbrio que busca colocar em suas criações é também o que a jurada espera dos participantes na competição. "Tentaria levar pratos que tivessem técnica, mas que também contassem uma história e mostrassem quem eu sou através da comida", aconselha.
Capixaba da gema e doutorando em Educação, Murilo Góes tem 35 anos e atua como cozinheiro, educador e pesquisador da alimentação. À frente do projeto Macunaíma, desenvolve trabalhos de cozinha experimental, dedicando-se à criação de receitas ligadas à cultura brasileira e à valorização de ingredientes vegetais. “Chef de cozinha apenas nos momentos de tensão”, brinca.
Conta que ingressou na gastronomia “por gula”, movido pela curiosidade de experimentar novos sabores. Com os estudos, porém, sua relação com a comida ganhou novas camadas: passou a compreender a alimentação como parte de um fenômeno cultural e a gastronomia como uma ciência. “Ingredientes e técnicas são colocados à prova para saciar nosso apetite, de modo que a nutrição, além de nos reparar a fisiologia, também seja capaz de produzir prazeres”, compartilha.
Na segunda temporada de Que Apetite!, Murilo também retorna à bancada com a experiência de já ter julgado e eliminado participantes da primeira edição... o que não torna os momentos de tensão mais fáceis. “Como jurado, fico certamente mais ansioso por estar bem próximo dos participantes. Julgar um prato se torna difícil por acompanhar a experiência de dificuldades bem de perto, mesmo sabendo das potencialidades produtivas de cada um”, diz.
Para esta edição, assertividade e coerência são as palavras-chave. Da escolha dos ingredientes às técnicas de processamento e à combinação de sabores, ele espera encontrar pratos em que objetividade e criatividade estejam em equilíbrio. “Espero ser surpreendido com sabores que ainda não provei”, finaliza.
Para conduzir o trio de jurados e os 10 participantes ao longo dos 8 episódios, a segunda edição do Que Apetite! conta com apresentação de Joana Borges. Atriz, jornalista e locutora, se considera uma pessoa bastante competitiva e apaixonada por gastronomia: o combo perfeito para conduzir o reality.
Fã de competições culinárias, espera encontrar bastante tempero, textura e cheiro em cada prato. “Adoro a parte que os jurados experimentam mesmo e dão a opinião deles. Fico tensa pelo perticipante e doida para experimentar também”, brinca.
Para a nova edição, espera que os compositores que se arrisquem, mas não deixem de se divertir. Se estivesse competindo, diz que teria sangue nos olhos e tentaria mostrar o seu melhor com aquilo que conhece.
“Acho que eu iria mais na cozinha dos vegetais. Quando eu era vegetariana, costumava fazer uns pratos agridoce, farofinha de coco com beterraba e castanhas ou hambúrgueres a base de lentilha ou grão de bico… e capricharia na apresentação, abusaria das cores”, compartilha.