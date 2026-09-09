"Que Apetite!": conheça o time de jurados da segunda temporada

Harum Katharian tem 38 anos, é de São Paulo e pai da Anaises. Cresceu em meio a diferentes cortes de sushi e teve, na cozinha da mãe, aos 5 anos, o primeiro contato com a gastronomia. Aos 21, iniciou a trajetória profissional na área e, desde então, trabalhou ao lado de grandes nomes, como Erick Jacquin e Pascal Valero.





Formado em gastronomia francesa, atualmente é chef de cozinha do Bistrô e Adega Gran Cave, na Mata da Praia, em Vitória, onde desenvolve uma gastronomia contemporânea com influências de diferentes países.





De volta à bancada de jurados, Harum espera encontrar participantes que vão além de saber cozinhar. Paixão, técnica, criatividade e personalidade estão entre as características que considera importantes, assim como a capacidade de trabalhar sob pressão, tomar decisões, respeitar os ingredientes e demonstrar organização e disciplina.





Para ele, um prato marcante é aquele capaz de surpreender sem deixar de lado sua essência. “Valorizo muito uma execução técnica, mas, acima de tudo, procuro equilíbrio, identidade e propósito. Gosto quando cada elemento está ali por uma razão, quando os sabores conversam entre si e quando o prato consegue despertar memória, emoção ou curiosidade”, destaca.





Aos participantes, o chef deixa um conselho: complexidade não é sinônimo de qualidade. “Às vezes, a simplicidade, quando bem executada, é muito mais impactante. Para mim, um grande prato é aquele que, depois da primeira garfada, continua na cabeça muito tempo depois de terminar”, diz.