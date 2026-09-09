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Melhores do mundo

Flamengo clube do ano e Vozinha melhor goleiro: veja os indicados à Bola de Ouro

Prêmio da France Football será entregue no dia 26 de outubro

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 14:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2026 às 14:40
Ronaldinho entregando Bola de Ouro para Ousmane Dembelé
Ronaldinho entregando Bola de Ouro para Ousmane Dembelé Divulgação/France Football
O Flamengo está entre os indicados a 'Clube do Ano' na Bola de Ouro, premiação organizada pela revista francesa France Football que elege os melhores da última temporada. Vozinha concorre a melhor goleiro, e Lorena disputa na categoria feminina. O Rubro-Negro concorre, na categoria masculina, com Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e PSG. A Bola de Ouro anunciou nesta terça-feira (08) os indicados em cada categoria.

Lorena, da seleção brasileira, está entre as indicadas a melhor goleira. Ela atualmente defende o Kansas City Current, nos EUA. Já Vozinha, de Cabo Verde, concorre a melhor goleiro. Ele disputa com outros nove arqueiros, como Courtois, Dibu Martínez, e o campeão mundial Unai Simón.
Lamine Yamal pode ser eleito o melhor jogador jovem da temporada pelo terceiro ano consecutivo. Não há brasileiros na disputa. A cerimônia de premiação será no dia 26 de outubro. O evento será em Londres, na Inglaterra.

Veja todos os indicados


Clube do ano (masculino): Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt, Flamengo, PSG

Clube do ano (feminino): Barcelona, Bayern de Munique, América-MEX, Manchester City, Lyon

Técnicos de time masculino: Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (seleção espanhola), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern), Luis Enrique (PSG)

Técnicos de time feminino: Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (seleção japonesa), Pere Romeu (Barcelona), Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Melhor goleiro: Vozinha (Colo-Colo), Unai Simón (Bilbao), Safonov (PSG), David Raya (Arsenal), Mendy (Al-Ahli), Dibu Martínez (Aston Villa/Chelsea), Kobel (Borussia Dortmund), Joan García (Barcelona), Courtois (Real Madrid), Bounou (Al-Hilal)

Melhor goleira: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City Current), Ayaka Yamashita (Manchester City)

Melhor jogador sub-21: Ayyoud Bouadii (Lille/Manchester City), Kerim Alajbegović (RB Salzburg/Juventus), Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomandé (RB Leipzig/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern de Munique), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcelona), Johan Manzambi (Freiburg/Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Warren Zaire-Emery (PSG)

Melhor jogadora sub-21: Veerle Buurman (Chelsea), Vicky López (Barcelona), Felicia Schroder (BK Hacken/Real Madrid), Clara Serrajordi (Barcelona), Lily Yohannes (Lyon)
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