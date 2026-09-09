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Seleção Brasileira

Ancelotti faz primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo; Confira

Brasil enfrentará Índia e Austrália em amistosos

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2026 às 15:27
Carlo Ancelotti na última convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira RAFAEL RIBEIRO/CBF

O treinador Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da seleção brasileira masculina de futebol após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo de 2026. Nos amistosos Brasil terá como adversárias a Austrália, em duas partidas no fim de setembro e a Índia, no início de outubro.

Entre os nomes selecionados, jogadores como Breno Bidon, do Corinthians e Gabriel Bontempo se destacam como novidades do ciclo para a Copa de 2030. Além destes, a posição de goleiro foi inteiramente renovada, sem Alisson, Éderson ou Weverton sendo convocados.

No dia 25 de setembro, o Brasil enfrenta os australianos no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, o Brasil volta a encarar os donos da casa, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane. Em seguida, a seleção brasileira disputará sua primeira partida contra a Índia na história no sábado, 3 de outubro, no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Estádio Salt Lake), em Calcutá. 

Confira a lista completa dos convocados

Goleiros

  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Pedro Morisco (Coritiba)
  • Otávio (Cruzeiro)

Defensores

  • Arthur Dias (Athletico-PR)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair (Nottingham Forest)
  • Marquinhos (PSG)
  • Matheuzinho (Corinthians)
  • Mauro Júnior (PSV)
  • Victor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo (Botafogo)
  • Douglas Luiz (Juventus)
  • Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes

  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Flamengo)
  • Rayan (Vasco)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vini Jr. (Real Madrid)

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