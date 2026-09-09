Ancelotti faz primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo; Confira

O treinador Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da seleção brasileira masculina de futebol após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo de 2026. Nos amistosos Brasil terá como adversárias a Austrália, em duas partidas no fim de setembro e a Índia, no início de outubro.
Entre os nomes selecionados, jogadores como Breno Bidon, do Corinthians e Gabriel Bontempo se destacam como novidades do ciclo para a Copa de 2030. Além destes, a posição de goleiro foi inteiramente renovada, sem Alisson, Éderson ou Weverton sendo convocados.
No dia 25 de setembro, o Brasil enfrenta os australianos no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, o Brasil volta a encarar os donos da casa, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane. Em seguida, a seleção brasileira disputará sua primeira partida contra a Índia na história no sábado, 3 de outubro, no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Estádio Salt Lake), em Calcutá.
Confira a lista completa dos convocados
Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair (Nottingham Forest)
- Marquinhos (PSG)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Mauro Júnior (PSV)
- Victor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas
- Andrey Santos (Manchester United)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo (Botafogo)
- Douglas Luiz (Juventus)
- Gabriel Bontempo (Santos)
Atacantes
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Flamengo)
- Rayan (Vasco)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr. (Real Madrid)