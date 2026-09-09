Emagrecimento acelerado pode causar perda muscular? Entenda como o pilates pode ajudar

O emagrecimento pode representar uma mudança importante na rotina e na relação com o próprio corpo. Porém, quando a perda de peso acontece de maneira acelerada, principalmente com uma dieta excessivamente restritiva, é importante observar como o organismo reage a esse processo, não só em relação à quantidade de gordura eliminada, mas também à preservação da massa magra. Na prática, um dos principais pontos de atenção é a redução da força muscular.