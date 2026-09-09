Efeito platô no emagrecimento: 5 cuidados durante o tratamento com as canetas

A suspensão do tratamento deve ser discutida com o médico. Segundo o endocrinologista do Hospital Samaritano Higienópolis, Danilo Romano, o termo “efeito rebote” pode transmitir a ideia equivocada de que a medicação provocou uma piora. O mais adequado é falar em recorrência da obesidade após a interrupção do tratamento, já que os mecanismos biológicos da doença voltam a se manifestar quando a terapia é retirada.