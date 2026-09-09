Mendonça homologa delação de empresário que fez repasses a filme sobre Bolsonaro

BRASÍLIA - O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), homologou nesta quarta-feira (9) a proposta de delação premiada de Antônio Carlos Freixo Júnior, o Mineiro. O empresário era um dos responsáveis por fazer remessas financeiras e conseguir dinheiro vivo para Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Esse dinheiro muitas vezes era entregue em malas, devido ao seu volume. Entre as remessas feitas por Mineiro estão recursos destinados ao fundo dos Estados Unidos usado para financiar "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Pessoas com conhecimento da colaboração afirmaram à Folha de S.Paulo que Mineiro se apresenta no material como um operador financeiro de Vorcaro.
Dono de uma série de empresas, ele tinha uma relação antiga com Vorcaro e participava conjuntamente de negócios do ex-banqueiro. Em determinado momento, relatou o empresário às autoridades, Vorcaro passou a solicitar que ele fizesse operações "não ortodoxas", como remessas sem lastro e obtenção de dinheiro vivo.