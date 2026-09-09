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Crise no STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre chefia da PF e tira Moraes do inquérito das fake news

Presidente do Supremo também suspendeu investigações sobre ministros da corte; troca de liminares dos últimos dias ampliou tensão e expôs disputa inédita no STF

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2026 às 17:44

BRASÍLIA - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, mandou suspender todo e qualquer procedimento que trate de potencial investigação contra integrantes da corte, inclusive as apurações que tratam do elo entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que tramitam sob a relatoria de André Mendonça.


Fachin também anulou as decisões de Mendonça e do ministro Flávio Dino sobre o comando da PF (Polícia Federal). Na prática, com a decisão, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, permanece no cargo.


Fachin afirmou que Moraes e Mendonça estavam deliberando sobre questões correlatas, com base em provas comuns, o que evidencia "risco concreto de decisões contraditórias e de tumulto processual".


O presidente do STF também decidiu tirar Moraes da relatoria do inquérito das fake news. A decisão tem efeitos a partir desta quarta-feira (9) e preserva todos os atos do ministro na condução da investigação, aberta em 2019.

Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Fachin reuniu auxiliares na tarde de domingo (6) para tratar do conflito Alejandro Zambrana/STF

A decisão ocorreu depois de Flávio Dino determinar a recondução de Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF). Ele foi afastado do cargo por Mendonça na terça (8). Na mesma data, o próprio Fachin havia dado 72 horas para o relator se manifestar, mas Dino o atravessou em outra ação.


Fachin despachou no pedido da AGU (Advocacia-Geral da União), que tenta reverter o afastamento do chefe da PF. Já Dino respondeu a pedido de Andrei na investigação sobre as suspeitas de irregularidades em emendas relacionadas à produção do filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro (PL).


Fachin reuniu auxiliares na tarde de domingo (6) para tratar do conflito. O encontro com assessores mais próximos foi chamado para articular o caminho e a forma com a qual o presidente do Supremo deverá dirigir o momento inédito.


Nos últimos dias, a crise escalou ainda mais, com uma troca de liminares — decisões provisórias — em que os magistrados desautorizam decisões anteriores de colegas e as do próprio presidente.


No fim da manhã, Fachin cancelou a sessão plenária prevista para a tarde, que julgaria processos da pauta ordinária da corte. Na terça (8), Luiz Fux também cancelou a sessão da Segunda Turma da corte, depois de o colegiado começar a julgar remotamente a manutenção de Andrei Rodrigues na chefia da PF.


O Supremo vive a maior crise da sua história recente desde a revelação das mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Moraes, nas quais o ex-dono do Master pede informações sobre o andamento do processo contra o banco, além de encontros e, inclusive, questiona se deveria fugir do país.

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