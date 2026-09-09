Amazon abre 1º centro de distribuição no ES e promete entrega até no mesmo dia

A Amazon inaugurou seu primeiro centro de distribuição no Espírito Santo, em parceria com a DHL Supply Chain, empresa do ramo logístico. Com cerca de 31 mil metros quadrados de área total, a unidade está instalada em Cariacica, com capacidade inicial para processar mais de 420 mil pacotes por semana. Esse desempenho deve reduzir o prazo de entrega de produtos para consumidores capixabas, incluindo a possibilidade de entregas no mesmo dia.





O novo centro faz parte do plano de expansão da infraestrutura logística da Amazon no Brasil. A unidade será responsável pelas etapas de recebimento, armazenamento, separação, embalagem e expedição dos produtos, atendendo pedidos para todo o Estado.





A operação do centro de distribuição está sob responsabilidade da DHL Supply Chain. A empresa é responsável pela execução das diferentes etapas do processo logístico, desde o recebimento dos produtos até a expedição.





O centro funciona pelo modelo FBA (Logística da Amazon), serviço no qual os vendedores enviam seus produtos para os centros de distribuição da empresa, que passa a cuidar das etapas logísticas.





Com a adesão ao FBA, os produtos podem se tornar elegíveis ao selo Prime, permitindo aos clientes Prime acesso a opções de frete rápido e gratuito, conforme as condições do serviço.





Segundo a Amazon, a operação poderá contar com mais de 500 trabalhadores diretos e indiretos durante os períodos de maior demanda.