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Em Cariacica

Amazon abre 1º centro de distribuição no ES e promete entrega até no mesmo dia

Unidade tem cerca de 31 mil m² e capacidade inicial para processar mais de 420 mil pacotes por semana; operação pode reunir mais de 500 trabalhadores

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 18:46

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

09 set 2026 às 18:46
Amazon inaugura primeiro centro de distribuição de entregas no ES, em Cariacica
Amazon inaugura primeiro centro de distribuição de entregas no ES, em Cariacica Divulgação

A Amazon inaugurou seu primeiro centro de distribuição no Espírito Santo, em parceria com a DHL Supply Chain, empresa do ramo logístico. Com cerca de 31 mil metros quadrados de área total, a unidade está instalada em Cariacica, com  capacidade inicial para processar mais de 420 mil pacotes por semana. Esse desempenho deve reduzir o prazo de entrega de produtos para consumidores capixabas, incluindo a possibilidade de entregas no mesmo dia.


O novo centro faz parte do plano de expansão da infraestrutura logística da Amazon no Brasil. A unidade será responsável pelas etapas de recebimento, armazenamento, separação, embalagem e expedição dos produtos, atendendo pedidos para todo o Estado.


A operação do centro de distribuição está sob responsabilidade da DHL Supply Chain. A empresa é responsável pela execução das diferentes etapas do processo logístico, desde o recebimento dos produtos até a expedição.


O centro funciona pelo modelo FBA (Logística da Amazon), serviço no qual os vendedores enviam seus produtos para os centros de distribuição da empresa, que passa a cuidar das etapas logísticas.


Com a adesão ao FBA, os produtos podem se tornar elegíveis ao selo Prime, permitindo aos clientes Prime acesso a opções de frete rápido e gratuito, conforme as condições do serviço.


Segundo a Amazon, a operação poderá contar com mais de 500 trabalhadores diretos e indiretos durante os períodos de maior demanda.

A inauguração do nosso primeiro centro de distribuição no Espírito Santo marca um novo capítulo na forma como atendemos os clientes capixabas, com entregas mais rápidas, que agora serão oferecidas no mesmo dia

Ricardo Pagani, diretor de Operações da Amazon Brasil

De acordo com o executivo, a unidade também deve ampliar o alcance de vendedores parceiros da plataforma, especialmente pequenas e médias empresas.

Investimentos no Espírito Santo

A Amazon possui mais de 300 centros logísticos no Brasil. Mais de 100 estão localizados na Região Sudeste. Com a inauguração em Cariacica, a empresa passa a ter cinco unidades logísticas no Espírito Santo, segundo a companhia.


A companhia informou ainda que investiu mais de R$ 100 milhões no Espírito Santo somente em 2025, em iniciativas relacionadas a logística e tecnologia, além da geração de empregos diretos e indiretos.


Segundo Solon Barrios, vice-presidente de e-commerce e Retail da DHL Supply Chain, a estrutura foi preparada para atender a diferentes perfis de produtos e oscilações na demanda.

Na operação de Cariacica, integramos todas as etapas do processo, do recebimento à expedição, com flexibilidade para atender a diferentes perfis de produtos e responder às oscilações da demanda, especialmente nos períodos de pico

Solon Barrios, vice-presidente de e-commerce e Retail da DHL Supply Chain

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