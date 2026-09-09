Pequenos e médios produtores do ES terão fatia de crédito do BB maior que no país

O Espírito Santo terá R$ 4,8 bilhões em crédito do Banco do Brasil para financiar a safra 2026/2027. Os valores atendem desde a agricultura familiar até o agronegócio empresarial, incluindo associações e cooperativas agrícolas. Desse total, um terço será destinado a pequenos e médios produtores, participação maior do que a prevista na distribuição dos recursos em nível nacional.





Serão R$ 1,6 bilhão para esse grupo no Estado (33%), contra R$ 40 bilhões dos R$ 210 bilhões previstos pelo banco para pequenos e médios produtores em todo o país, o equivalente a 19%.





Para a agricultura empresarial, serão R$ 3,2 bilhões disponibilizados para financiamentos.

