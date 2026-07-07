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Coluna Leonel Ximenes

O setor da economia do ES que receberá R$ 4,8 bilhões de financiamento

Volume de recursos contempla operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização, além do fortalecimento da agricultura familiar

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

07 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A agricultura familiar e o agronegócio do ES serão beneficiados com o financiamento do BB Divulgação

O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira (6) que vai oferecer R$ 4,8 bilhões para o financiamento da safra 2026/27 no Espírito Santo. Desse total, R$ 1,6 bilhão serão destinados aos pequenos e médios produtores, enquanto o agronegócio contará com a maior fatia: R$ 3,2 bilhões.


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Esse recurso poderá ser utilizado em operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização, além do fortalecimento da agricultura familiar.


“O agronegócio capixaba é referência nacional pela força da cafeicultura, da pimenta-do-reino, da fruticultura, da avicultura e da agricultura familiar”, afirma Maria Carolina Colucci Pachoini, superintendente do BB no Espírito Santo.

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Em âmbito nacional, serão destinados R$ 210 bilhões pelo Banco do Brasil para a safra 2026/27. Do total, R$ 40 bilhões serão destinados aos pequenos e médios produtores, enquanto a agricultura empresarial contará com R$ 170 bilhões.

FINANCIAMENTO AGRÍCOLA NO ES

Segundo a Secretaria Estadual da Agricultura (Seag), o crédito rural contratado no Espírito Santo somou R$ 8,31 bilhões entre julho de 2025 e maio de 2026, o maior valor da série histórica para o período. No total, foram realizados 43,3 mil financiamentos nas diversas cadeias produtivas do agro estadual.


O desempenho capixaba, de acordo com a Seag, ficou acima do nacional. No Brasil, a secretaria diz que o valor contratado caiu 10,2%, enquanto no Estado houve crescimento de 0,3%. E ainda, no Espírito Santo, houve crescimento de 1,1% no número de operações contratadas, ampliando a capilaridade do crédito rural.


A agricultura familiar também bateu recorde histórico e contratou R$ 2,82 bilhões entre julho de 2025 e maio de 2026, crescimento de 17,6% em relação ao ciclo anterior. Em valores absolutos, foram R$ 423,1 milhões a mais destinados a este segmento, que está presente em 75% das propriedades rurais capixabas. O número de operações passou de 30,4 mil para 32,6 mil, alta de 7,3%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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