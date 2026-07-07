O setor da economia do ES que receberá R$ 4,8 bilhões de financiamento

O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira (6) que vai oferecer R$ 4,8 bilhões para o financiamento da safra 2026/27 no Espírito Santo. Desse total, R$ 1,6 bilhão serão destinados aos pequenos e médios produtores, enquanto o agronegócio contará com a maior fatia: R$ 3,2 bilhões.





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Esse recurso poderá ser utilizado em operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização, além do fortalecimento da agricultura familiar.





“O agronegócio capixaba é referência nacional pela força da cafeicultura, da pimenta-do-reino, da fruticultura, da avicultura e da agricultura familiar”, afirma Maria Carolina Colucci Pachoini, superintendente do BB no Espírito Santo.