O setor da economia do ES que receberá R$ 4,8 bilhões de financiamento

O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira (6) que vai oferecer R$ 4,8 bilhões para o financiamento da safra 2026/27 no Espírito Santo. Desse total, R$ 1,6 bilhão serão destinados aos pequenos e médios produtores, enquanto o agronegócio contará com a maior fatia: R$ 3,2 bilhões.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Esse recurso poderá ser utilizado em operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização, além do fortalecimento da agricultura familiar.
“O agronegócio capixaba é referência nacional pela força da cafeicultura, da pimenta-do-reino, da fruticultura, da avicultura e da agricultura familiar”, afirma Maria Carolina Colucci Pachoini, superintendente do BB no Espírito Santo.
Em âmbito nacional, serão destinados R$ 210 bilhões pelo Banco do Brasil para a safra 2026/27. Do total, R$ 40 bilhões serão destinados aos pequenos e médios produtores, enquanto a agricultura empresarial contará com R$ 170 bilhões.
FINANCIAMENTO AGRÍCOLA NO ES
Segundo a Secretaria Estadual da Agricultura (Seag), o crédito rural contratado no Espírito Santo somou R$ 8,31 bilhões entre julho de 2025 e maio de 2026, o maior valor da série histórica para o período. No total, foram realizados 43,3 mil financiamentos nas diversas cadeias produtivas do agro estadual.
O desempenho capixaba, de acordo com a Seag, ficou acima do nacional. No Brasil, a secretaria diz que o valor contratado caiu 10,2%, enquanto no Estado houve crescimento de 0,3%. E ainda, no Espírito Santo, houve crescimento de 1,1% no número de operações contratadas, ampliando a capilaridade do crédito rural.
A agricultura familiar também bateu recorde histórico e contratou R$ 2,82 bilhões entre julho de 2025 e maio de 2026, crescimento de 17,6% em relação ao ciclo anterior. Em valores absolutos, foram R$ 423,1 milhões a mais destinados a este segmento, que está presente em 75% das propriedades rurais capixabas. O número de operações passou de 30,4 mil para 32,6 mil, alta de 7,3%.
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES