Empresa capixaba transforma resíduos de bananeiras em cosméticos

Enquanto grande parte da indústria cosmética mundial ainda depende de insumos derivados do petróleo e de matérias-primas importadas, uma startup capixaba está mostrando que a inovação pode nascer do reaproveitamento de resíduos agrícolas brasileiros.





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A startup B.Kemi desenvolveu uma tecnologia própria, atualmente em processo de patenteamento, baseada em química verde e economia circular. Diferentemente dos processos convencionais, a metodologia não utiliza madeira de eucalipto nem gera resíduos industriais agressivos ao meio ambiente. A matéria-prima vem do reaproveitamento integral da bananeira, uma das espécies mais presentes na agricultura do país.





“Criamos um protocolo próprio de produção. Aproveitamos tudo o que sobra da bananeira e transformamos esse material em biomateriais de alto valor agregado. Nosso diferencial está justamente em unir inovação, sustentabilidade e aproveitamento integral dos resíduos agrícolas”, explica Karla Feu, que ao lado de Roberta Tristão Pinto fundou a B.Kemi.