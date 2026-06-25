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Coluna Leonel Ximenes

Volkswagen anuncia que vai testar ônibus elétrico em Vitória

Modelo tem capacidade total de 22 toneladas e autonomia de até 250 quilômetros

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 13:45

Públicado em 

25 jun 2026 às 13:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O e-Volksbus, modelo de ônibus elétrico que vai ser testado em Vitória
O e-Volksbus, modelo de ônibus elétrico que vai ser testado em Vitória Divulgação

A partir da segunda semana de julho, a Volkswagen Caminhões e Ônibus vai testar em Vitória o e-Volksbus, o seu modelo de ônibus 100% elétrico. Segundo a empresa, o veículo vai operar em trechos estratégicos da capital capixaba, permitindo acompanhar seu desempenho em condições reais de trânsito urbano, incluindo topografia e rotina de passageiros.


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Fábio Damasceno, secretário estadual de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, explica que o veículo é cedido gratuitamente para testes e vai rodar em várias linhas de diferentes empresas que operam o Sistema Transcol na Grande Vitória. 


“Geralmente o veículo fica durante um mês em teste, e durante uma semana em cada empresa”, diz Damasceno. “É um teste sem custo, pagamos apenas a recarga do veículo”, acrescenta.


 Secretaria Estadual de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que o ônibus está previsto para começar a circular no dia 9 de julho na Linha 515 (Terminal Laranjeiras/Terminal Campo Grande via Beira-Mar), durante três semanas. Será operado pela Viação Santa Paula. Em seguida, o e-Volksbus passa para a empresa Serramar, onde ficará em testes pelo mesmo período.


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O secretário diz que a decisão pela compra e incorporação definitiva do ônibus elétrico à frota do Transcol é do governo do Estado. Atualmente, quatro veículos elétricos, da empresa Eletra, já fazem parte do sistema, de forma definitiva. Um ônibus elétrico da Marcopolo também já foi testado na Grande Vitória.


Para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o teste na Capital será importante para a empresa: “Cada cidade traz aprendizados importantes para a evolução do e-Volksbus. Vitória se soma a esse ciclo ao oferecer um ambiente relevante para avaliarmos o comportamento do veículo em novas condições operacionais”,  afirma Jorge Carrer, diretor de Ônibus da Volkswagen.

COMO É O ÔNIBUS ELÉTRICO DA VOLKS

Com capacidade total de 22 toneladas e autonomia de até 250 quilômetros, o e-Volksbus um sistema de frenagem regenerativa que contribui para ampliar a autonomia e minimizar o desgaste dos freios, além do Eco Drive Mode, que ajusta automaticamente o consumo de energia conforme as condições de uso.


Entre os diferenciais, segundo a empresa, destaca-se a proteção contra inundação, recurso que  garante mais segurança e robustez em dias de chuva intensa (Vitória precisa mesmo). 


O e-Volksbus também conta com sistema de ajoelhamento, facilitando o embarque e ampliando a acessibilidade. A suspensão pneumática integral complementa o conforto e a estabilidade, com o objetivo de proporcionar uma experiência de viagem mais suave.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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