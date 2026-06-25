Volkswagen anuncia que vai testar ônibus elétrico em Vitória

A partir da segunda semana de julho, a Volkswagen Caminhões e Ônibus vai testar em Vitória o e-Volksbus, o seu modelo de ônibus 100% elétrico. Segundo a empresa, o veículo vai operar em trechos estratégicos da capital capixaba, permitindo acompanhar seu desempenho em condições reais de trânsito urbano, incluindo topografia e rotina de passageiros.





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Fábio Damasceno, secretário estadual de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, explica que o veículo é cedido gratuitamente para testes e vai rodar em várias linhas de diferentes empresas que operam o Sistema Transcol na Grande Vitória.





“Geralmente o veículo fica durante um mês em teste, e durante uma semana em cada empresa”, diz Damasceno. “É um teste sem custo, pagamos apenas a recarga do veículo”, acrescenta.





A Secretaria Estadual de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que o ônibus está previsto para começar a circular no dia 9 de julho na Linha 515 (Terminal Laranjeiras/Terminal Campo Grande via Beira-Mar), durante três semanas. Será operado pela Viação Santa Paula. Em seguida, o e-Volksbus passa para a empresa Serramar, onde ficará em testes pelo mesmo período.



