A chance única para ver filmes raros do folclore e do cinema capixaba

A memória da cultura popular e do cinema produzido no Espírito Santo estará em exibição no Cine Metrópolis, na Ufes, no próximo dia 8 de julho, das 19h às 22h, em sessão única promovida pela Pique-Bandeira Filmes dentro do projeto Acervo Capixaba. A entrada é gratuita.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





A programação inclui a apresentação dos filmes restaurados “Alardo e Ticumbi” (1950) e “Festa de São Benedito (Serra) (1949)”, da coleção da Comissão Espírito-santense de Folclore, produzidos pelo professor e folclorista Guilherme Santos Neves (1906-1989); e o curta-metragem de ficção “Veia Partida” (1968) e trechos recuperados de “Nós viveremos como vivem os pássaros” (1972) e “A palavra final de Quincas Berro D'água” (1973), dirigidos pelo cineasta e dramaturgo Antonio Carlos Neves (1944-2007).





Após a exibição das obras, haverá um debate com o público sobre os filmes e a equipe do projeto Acervo Capixaba, que desde 2017 desenvolve trabalhos de pesquisa, restauração e digitalização da produção audiovisual do Espírito Santo.





A iniciativa é uma produção da Pique-Bandeira Filmes, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e da Lei Paulo Gustavo (LPG), do governo federal.