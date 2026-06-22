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Coluna Leonel Ximenes

A chance única para ver filmes raros do folclore e do cinema capixaba

Serão exibidas obras produzidas desde o final da década de 1940

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 13:44

Públicado em 

22 jun 2026 às 13:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem de um filme sobre folclore produzido por Guilherme Santos Neves
Imagem de um filme sobre folclore produzido por Guilherme Santos Neves Divulgação

A memória da cultura popular e do cinema produzido no Espírito Santo estará em exibição no Cine Metrópolis, na Ufes, no próximo dia 8 de julho, das 19h às 22h, em sessão única promovida pela Pique-Bandeira Filmes dentro do projeto Acervo Capixaba. A entrada é gratuita.


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A programação inclui a apresentação dos filmes restaurados “Alardo e Ticumbi” (1950) e “Festa de São Benedito (Serra) (1949)”, da coleção da Comissão Espírito-santense de Folclore, produzidos pelo professor e folclorista Guilherme Santos Neves (1906-1989); e o curta-metragem de ficção “Veia Partida” (1968) e trechos recuperados de “Nós viveremos como vivem os pássaros” (1972) e “A palavra final de Quincas Berro D'água” (1973), dirigidos pelo cineasta e dramaturgo Antonio Carlos Neves (1944-2007).


Após a exibição das obras, haverá um debate com o público sobre os filmes e a equipe do projeto Acervo Capixaba, que desde 2017 desenvolve trabalhos de pesquisa, restauração e digitalização da produção audiovisual do Espírito Santo.


A iniciativa é uma produção da Pique-Bandeira Filmes, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e da Lei Paulo Gustavo (LPG), do governo federal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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