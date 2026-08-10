6 orações poderosas para o Dia de São Lourenço

Ó, glorioso São Lourenço, mártir da fé, que com coragem enfrentaste o sofrimento e a morte, intercede por nós junto a Deus. Em meio aos ventos e tempestades, tanto no mundo físico quanto em nossas vidas, pedimos tua proteção e a paz que só a fé pode trazer. Concede-nos a calma e a serenidade para enfrentar as adversidades, assim como enfrentaste teus tormentos com coragem e fé. Pedimos, humildemente, que acalmes os ventos e nos protejas de todo perigo. Amém!