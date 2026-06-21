Governo do ES estuda IPVA zero para quem comprar o primeiro carro elétrico

Uma nova medida pode acelerar ainda mais a mobilidade elétrica no Espírito Santo. O governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que o governo do Estado estuda conceder isenção de IPVA para quem adquirir o primeiro carro elétrico.
A informação foi anunciada durante a solenidade de sanção da Lei Estadual nº 12.857/2026, realizada no Palácio Anchieta, na última terça-feira (9). A nova legislação, aprovada pela Assembleia Legislativa, garante aos moradores de condomínios residenciais e comerciais o direito de instalar carregadores individuais em suas vagas privativas, desde que sejam respeitadas as normas técnicas e de segurança.
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Ao comentar os próximos passos para incentivar a transição energética, Ricardo Ferraço revelou que a Secretaria da Fazenda já avalia o impacto financeiro da medida.
"Estamos estudando uma isenção para a primeira aquisição de veículos elétricos. Estou avaliando o impacto. Nossa equipe da Secretaria da Fazenda está avaliando este estímulo porque nós temos interesse em ajudar na transição energética. E essa seria uma das formas para facilitar a aquisição", afirmou o governador.
Atualmente, a alíquota do IPVA no Espírito Santo é de 2% para veículos. Caso o estudo avance, o Estado poderá criar um incentivo inédito para estimular a compra de carros elétricos pelos consumidores capixabas.
O anúncio ganha ainda mais relevância diante de outra medida adotada pelo governo estadual. Ferraço assinou dois decretos que ampliam o acesso à isenção de ICMS na compra de veículos destinados ao transporte individual de passageiros, beneficiando taxistas e, pela primeira vez no país, motoristas de aplicativo.
A discussão sobre novos incentivos surgiu justamente durante a sanção da lei dos carregadores. Autor da proposta original sobre o tema, o deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos) elogiou a iniciativa do governo estadual.
"O mundo está mudando rapidamente e nós não podemos ficar para trás. Primeiro garantimos a infraestrutura para a recarga dos veículos em condomínios. Agora, o debate avança para incentivos que facilitem o acesso das pessoas à mobilidade elétrica. Toda iniciativa que contribua para a transição energética terá o nosso apoio", defendeu o deputado.