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Coluna Leonel Ximenes

Governo do ES estuda IPVA zero para quem comprar o primeiro carro elétrico

Anúncio foi feito pelo governador Ricardo Ferraço durante sanção da lei dos carregadores em condomínios

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

21 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carro elétrico
Carro elétrico sendo carregado: a alíquota do IPVA no Espírito Santo é de 2% para veículos Pixabay

Uma nova medida pode acelerar ainda mais a mobilidade elétrica no Espírito Santo. O governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que o governo do Estado estuda conceder isenção de IPVA para quem adquirir o primeiro carro elétrico.


A informação foi anunciada durante a solenidade de sanção da Lei Estadual nº 12.857/2026, realizada no Palácio Anchieta, na última terça-feira (9). A nova legislação, aprovada pela Assembleia Legislativa, garante aos moradores de condomínios residenciais e comerciais o direito de instalar carregadores individuais em suas vagas privativas, desde que sejam respeitadas as normas técnicas e de segurança.


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Ao comentar os próximos passos para incentivar a transição energética, Ricardo Ferraço revelou que a Secretaria da Fazenda já avalia o impacto financeiro da medida.


"Estamos estudando uma isenção para a primeira aquisição de veículos elétricos. Estou avaliando o impacto. Nossa equipe da Secretaria da Fazenda está avaliando este estímulo porque nós temos interesse em ajudar na transição energética. E essa seria uma das formas para facilitar a aquisição", afirmou o governador.

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Atualmente, a alíquota do IPVA no Espírito Santo é de 2% para veículos. Caso o estudo avance, o Estado poderá criar um incentivo inédito para estimular a compra de carros elétricos pelos consumidores capixabas.


O anúncio ganha ainda mais relevância diante de outra medida adotada pelo governo estadual. Ferraço assinou dois decretos que ampliam o acesso à isenção de ICMS na compra de veículos destinados ao transporte individual de passageiros, beneficiando taxistas e, pela primeira vez no país, motoristas de aplicativo.


A discussão sobre novos incentivos surgiu justamente durante a sanção da lei dos carregadores. Autor da proposta original sobre o tema, o deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos) elogiou a iniciativa do governo estadual.


"O mundo está mudando rapidamente e nós não podemos ficar para trás. Primeiro garantimos a infraestrutura para a recarga dos veículos em condomínios. Agora, o debate avança para incentivos que facilitem o acesso das pessoas à mobilidade elétrica. Toda iniciativa que contribua para a transição energética terá o nosso apoio", defendeu o deputado.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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