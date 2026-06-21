Governo do ES estuda IPVA zero para quem comprar o primeiro carro elétrico

Uma nova medida pode acelerar ainda mais a mobilidade elétrica no Espírito Santo. O governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que o governo do Estado estuda conceder isenção de IPVA para quem adquirir o primeiro carro elétrico.





A informação foi anunciada durante a solenidade de sanção da Lei Estadual nº 12.857/2026, realizada no Palácio Anchieta, na última terça-feira (9). A nova legislação, aprovada pela Assembleia Legislativa, garante aos moradores de condomínios residenciais e comerciais o direito de instalar carregadores individuais em suas vagas privativas, desde que sejam respeitadas as normas técnicas e de segurança.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Ao comentar os próximos passos para incentivar a transição energética, Ricardo Ferraço revelou que a Secretaria da Fazenda já avalia o impacto financeiro da medida.





"Estamos estudando uma isenção para a primeira aquisição de veículos elétricos. Estou avaliando o impacto. Nossa equipe da Secretaria da Fazenda está avaliando este estímulo porque nós temos interesse em ajudar na transição energética. E essa seria uma das formas para facilitar a aquisição", afirmou o governador.