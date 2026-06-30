Restaurante famoso de Vila Velha decide não abrir mais à noite

A partir desta quarta-feira (1º/7), o Mandacaru, badalado restaurante localizado no Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, não vai abrir mais à noite. O anúncio da mudança - válida também para a unidade de Jardim da Penha, em Vitória - foi feito nesta segunda-feira (29) pelo cozinheiro e sócio do empreendimento, Diego Martins.





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Agora o Mandacaru, especializado em cozinha nordestina, vai funcionar apenas de terça a domingo, das 11h às 17h. Segundo o chef, a casa só será aberta à noite se houver uma reserva com, no mínimo, 30 pessoas no grupo.





“Essa mudança vai permitir que nossa equipe continue fazendo o que mais ama: preparar cada prato com carinho, receber vocês com atenção e manter a qualidade que sempre foi a nossa prioridade”, disse Diego.