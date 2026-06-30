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Coluna Leonel Ximenes

Restaurante famoso de Vila Velha decide não abrir mais à noite

Unidade de Jardim da Penha também vai funcionar em novo horário a partir de 1º de julho

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

30 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Restaurante Mandacaru, na Prainha, em Vila Velha
O Restaurante Mandacaru, na Prainha, em Vila Velha Instagram

A partir desta quarta-feira (1º/7), o Mandacaru, badalado restaurante localizado no Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, não vai abrir mais à noite. O anúncio da mudança - válida também para a unidade de Jardim da Penha, em Vitória - foi feito nesta segunda-feira (29) pelo cozinheiro e sócio do empreendimento, Diego Martins.


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Agora o Mandacaru, especializado em cozinha nordestina, vai funcionar apenas de terça a domingo, das 11h às 17h. Segundo o chef, a casa só será aberta à noite se houver uma reserva com, no mínimo, 30 pessoas no grupo.


“Essa mudança vai permitir que nossa equipe continue fazendo o que mais ama: preparar cada prato com carinho, receber vocês com atenção e manter a qualidade que sempre foi a nossa prioridade”, disse Diego.

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Em conversa com a coluna, Diego afirmou que a mudança não foi decorrente da dificuldade em contratar mão de obra, nem se trata de uma antecipação do fim da escala 6x1, cujo projeto está em tramitação no Senado (até quando, senadores?), após ser aprovado pela Câmara dos Deputados.


“Já estamos na escala 5x2 há mais de um ano e não queremos voltar para a escala 6x1; muito pelo contrário, a gente quer ir para a 4x3”, explicou. “Também não temos dificuldade com mão de obra”, acrescentou o empresário.


Segundo o sócio do Mandacaru, o motivo real da mudança de funcionamento é o movimento noturno: “O movimento à noite não está dando o retorno que a gente gostaria, não estava valendo a pena pelos custos. Por isso, focamos só no dia”.


Fundado há cinco anos, o Mandacaru começou a funcionar à noite a partir de 2024. Nos três primeiros anos, servia apenas almoço, como vai ocorrer a partir desta quarta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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