Tarot semanal: previsão para os signos de 17 a 23 de agosto de 2026

A semana será marcada por movimentos positivos, oportunidades e avanços importantes para os signos. Conforme as cartas do tarot, haverá uma energia favorável para superar desafios, reconhecer o próprio potencial e seguir em direção aos objetivos com mais confiança. Questões relacionadas à prosperidade, à estabilidade financeira e à vida profissional também ganharão destaque, trazendo possibilidades de crescimento e reconhecimento.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
Áries — 9 de Paus
Conforme a carta “9 de Paus”, a sua perseverança será recompensada. Mesmo que alguns desafios apareçam, você terá força para superá-los. Confie na experiência que adquiriu e não desista na reta final.
Touro — O Julgamento
Uma fase de renovação começará. A carta “O Julgamento” indica boas notícias, libertação do passado e oportunidades para recomeçar com mais sabedoria e confiança.
Gêmeos — Rainha de Ouros
Conforme a carta “Rainha de Ouros”, a semana favorecerá a prosperidade, a estabilidade e as boas decisões financeiras. Tente valorizar seus talentos e cuidar do que vem construindo.
Câncer — 4 de Paus
Motivos para comemorar não faltarão. A carta “4 de Paus” anuncia harmonia, união, conquistas e momentos felizes ao lado de pessoas importantes.
Leão — O Mago
Você terá tudo para transformar ideias em realidade, mostra a carta “O Mago”. Acredite em seu potencial e aproveite as oportunidades que surgirem.
Virgem — A Estrela
Segundo a carta “A Estrela”, a esperança se fortalecerá e os caminhos começarão a se abrir. A semana favorecerá a cura, a proteção espiritual e a realização de objetivos importantes.
Libra — 10 de Copas
Harmonia, felicidade e realização emocional marcarão os próximos dias, indica a carta “10 de Copas”. Relacionamentos, família e amizades tenderão a proporcionar momentos especiais .
Escorpião — Cavaleiro de Paus
A energia da semana, segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, favorecerá o movimento, a coragem e novas aventuras. Aproveite o período para colocar seus planos em prática e seguir em direção aos seus objetivos.
Sagitário — Rei de Ouros
A estabilidade e o crescimento financeiro ganharão destaque, indica a carta “Rei de Ouros”. Seu empenho tenderá a gerar resultados concretos e oportunidades de prosperidade .
Capricórnio — A Roda da Fortuna
Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, mudanças positivas começarão a acontecer. A sorte estará ao seu lado, favorecendo novos caminhos e oportunidades inesperadas.
Aquário — 6 de Paus
Vitória, reconhecimento e sucesso marcarão sua semana, revela a carta “6 de Paus”. Seus esforços serão valorizados, e uma conquista importante poderá trazer grande satisfação.
Peixes — Ás de Ouros
Conforme a carta “Ás de Ouros”, uma excelente oportunidade poderá surgir, especialmente na vida profissional ou financeira. Será um momento favorável para iniciar projetos, investir no futuro e construir uma base sólida para as próximas conquistas.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.