Tarot semanal: previsão para os signos de 17 a 23 de agosto de 2026

A semana será marcada por movimentos positivos, oportunidades e avanços importantes para os signos. Conforme as cartas do tarot, haverá uma energia favorável para superar desafios, reconhecer o próprio potencial e seguir em direção aos objetivos com mais confiança. Questões relacionadas à prosperidade, à estabilidade financeira e à vida profissional também ganharão destaque, trazendo possibilidades de crescimento e reconhecimento.