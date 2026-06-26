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Coluna Leonel Ximenes

Pastor renuncia ao comando de igreja em SP e volta para o ES

Ele estava atuando desde fevereiro de 2025 na Igreja Batista de Água Branca (Ibab)

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 15:10

Públicado em 

26 jun 2026 às 15:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O pastor batista e teólogo Kenner Terr explica a relação homem-animal na Bíblia
Segundo sites especializados, a saída de Kenner Terra foi motivada por divergências internas sobre governança e gestão administrativa da igreja Divulgação


O pastor capixaba Kenner Terra, que desde fevereiro de 2025 estava atuando na Igreja Batista de Água Branca (Ibab), em São Paulo, deixará o comando da instituição neste domingo (28) e provavelmente retornará ao Espírito Santo para retomar suas funções pastorais e acadêmicas.


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Terra apresentou sua renúncia formalmente, ao cargo de pastor-presidente, no último dia 21, durante a assembleia ordinária de membros da Ibab. Neste domingo, durante culto na igreja, sua carta de renúncia será lida, bem como a carta de acolhida da decisão pelo presbitério da Igreja Batista de Água Branca.

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Segundo sites especializados, a saída de Kenner Terra foi motivada por divergências internas sobre governança e gestão administrativa da igreja, comandada anteriormente pelo pastor Ed René Kivitz. 


Kenner Terra foi pastor na Igreja Batista da Praia do Canto (atual Igreja da Praia), em Vitória, e é reconhecido pela sua trajetória acadêmica e eclesiástica.É graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, com convalidação no Espírito Santo. 


Também possui mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), uma das principais instituições de pesquisa na área no país. Atualmente, faz estágio de pós-doutorado em Ciência da Religião na PUC-SP.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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