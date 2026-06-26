Pastor renuncia ao comando de igreja em SP e volta para o ES

O pastor capixaba Kenner Terra, que desde fevereiro de 2025 estava atuando na Igreja Batista de Água Branca (Ibab), em São Paulo, deixará o comando da instituição neste domingo (28) e provavelmente retornará ao Espírito Santo para retomar suas funções pastorais e acadêmicas.
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Terra apresentou sua renúncia formalmente, ao cargo de pastor-presidente, no último dia 21, durante a assembleia ordinária de membros da Ibab. Neste domingo, durante culto na igreja, sua carta de renúncia será lida, bem como a carta de acolhida da decisão pelo presbitério da Igreja Batista de Água Branca.
Segundo sites especializados, a saída de Kenner Terra foi motivada por divergências internas sobre governança e gestão administrativa da igreja, comandada anteriormente pelo pastor Ed René Kivitz.
Kenner Terra foi pastor na Igreja Batista da Praia do Canto (atual Igreja da Praia), em Vitória, e é reconhecido pela sua trajetória acadêmica e eclesiástica.É graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, com convalidação no Espírito Santo.
Também possui mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), uma das principais instituições de pesquisa na área no país. Atualmente, faz estágio de pós-doutorado em Ciência da Religião na PUC-SP.
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