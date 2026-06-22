De irmão para irmão: uma passagem de comando histórica na PM do ES

Irmão de comandante, comandante é. A Polícia Militar do Espírito Santo viverá um momento inédito nesta segunda-feira (22). É que pela primeira vez na história da corporação, segundo informações apuradas, uma passagem direta de comando entre irmãos ocorrerá em uma unidade operacional da PMES.





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Na cerimônia, o major Isaac Rubim Garcia deixará o comando da 12ª Companhia Independente, em Jardim Camburi, para assumir o comando do 1º Batalhão da Polícia Militar, em Vitória. Ele será promovido a tenente-coronel no próximo sábado (27). Em seu lugar, na 12ª Companhia Independente, assumirá o major Baltazar Rubim Garcia, seu irmão.





A mudança chama atenção não apenas pelo vínculo familiar dos oficiais, mas também pelo impacto estratégico da movimentação. Com a troca, os dois irmãos passarão a comandar as principais unidades responsáveis pelo policiamento ostensivo da Capital capixaba: o 1º Batalhão, responsável por bairros da região central e continental de Vitória, e a 12ª Companhia Independente, que atua em Jardim Camburi e áreas adjacentes.