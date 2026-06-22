De irmão para irmão: uma passagem de comando histórica na PM do ES

Irmão de comandante, comandante é. A Polícia Militar do Espírito Santo viverá um momento inédito nesta segunda-feira (22). É que pela primeira vez na história da corporação, segundo informações apuradas, uma passagem direta de comando entre irmãos ocorrerá em uma unidade operacional da PMES.
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Na cerimônia, o major Isaac Rubim Garcia deixará o comando da 12ª Companhia Independente, em Jardim Camburi, para assumir o comando do 1º Batalhão da Polícia Militar, em Vitória. Ele será promovido a tenente-coronel no próximo sábado (27). Em seu lugar, na 12ª Companhia Independente, assumirá o major Baltazar Rubim Garcia, seu irmão.
A mudança chama atenção não apenas pelo vínculo familiar dos oficiais, mas também pelo impacto estratégico da movimentação. Com a troca, os dois irmãos passarão a comandar as principais unidades responsáveis pelo policiamento ostensivo da Capital capixaba: o 1º Batalhão, responsável por bairros da região central e continental de Vitória, e a 12ª Companhia Independente, que atua em Jardim Camburi e áreas adjacentes.
A passagem de comando representa um marco na trajetória da corporação e simboliza a continuidade de uma história construída dentro da Polícia Militar por dois oficiais com ampla experiência operacional e administrativa. O fato de um irmão transmitir o comando diretamente ao outro é considerado um acontecimento sem precedentes na PMES, especialmente em um contexto em que ambos passam a ocupar posições de destaque na estrutura de segurança pública de Vitória.
TRAJETÓRIAS NA POLÍCIA MILITAR
Natural de Alegre, o major Isaac Rubim Garcia ingressou na Polícia Militar em 2001, aos 18 anos, por meio do Curso de Formação de Oficiais. Formado em 2003, iniciou sua carreira operacional no 1º Batalhão, em Vitória.
Ao longo de mais de duas décadas de serviços prestados, atuou em diversas áreas da corporação, incluindo o Batalhão de Missões Especiais (BME), o Batalhão de Polícia de Trânsito, o 14º BPM, o 6º BPM, o Ciodes e a Secretaria da Casa Militar, onde exerceu a função de ajudante de ordens do governador.
Nos últimos quatro anos comandou a 12ª Companhia Independente e, às vésperas de sua promoção ao posto de tenente-coronel, retorna ao 1º Batalhão para assumir o comando da unidade onde iniciou sua trajetória profissional.
Já o major Baltazar Rubim Garcia nasceu em Jerônimo Monteiro e ingressou na PMES em 2007. Formado oficial em 2009, iniciou sua carreira no 9º Batalhão, em Cachoeiro de Itapemirim, onde exerceu funções de comando, planejamento, recursos humanos e inteligência.
Serviu também no 1º Batalhão, na Academia de Polícia Militar, no Batalhão de Missões Especiais, no 6º BPM, no 2º BPM e na Diretoria de Tecnologia da Informação. Promovido a major, atuou como chefe da Divisão Operacional do 6º BPM antes de assumir o comando da 12ª Companhia Independente, função que agora passa a exercer oficialmente após a passagem de comando marcada para o próximo dia 22.
Com a mudança, os irmãos Rubim passam a escrever um capítulo singular na história da Polícia Militar do Espírito Santo, liderando simultaneamente as duas unidades responsáveis por grande parte do policiamento ostensivo de Vitória.